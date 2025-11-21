Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський звернувся до українців: зараз країна стоїть перед найважчим вибором

21 листопада 2025, 17:56
Президент закликав "припинити срач", хоча ще вчора відкинув ідею створення коаліційного уряду єдності.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до нації заявив, що країна зараз перебуває у «одному з найважчих моментів своєї історії» і стоїть перед складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.

"Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: складні 28 пунктів або важка зима. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. Від нас чекатимуть відповідь", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що національний інтерес має залишатися пріоритетом, і Україна продовжуватиме конструктивну роботу з США та іншими партнерами для пошуку рішень. "Ми не дамо ворогу приводів сказати, що Україна не хоче миру або не готова до дипломатії", — підкреслив він.

Зеленський також зазначив, що сподівається на підтримку європейських партнерів, які добре розуміють загрозу з боку росії. "Ми пам’ятаємо 24 лютого, коли було відчуття, що ми на одинці. Але зараз Європа та весь світ мають розуміти: українці — насамперед люди, які стримують одну з найбільших армій світу", — додав президент.

Він закликав українців та політичні сили до єдності, припинення внутрішніх конфліктів і ефективної роботи державних інституцій. "Наступний тиждень буде непростим. Ворог робитиме все, щоб нас розсварити. Чи дамо ми йому це зробити? Не маємо права", — заявив Зеленський.

Президент пообіцяв продовжувати дипломатичну роботу та діяти всередині країни, щоб забезпечити гідний, ефективний та довготривалий мир для України.

