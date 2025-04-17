SpaceX Маска претендуює на ключову роль у новій програмі ППО Пентагону – Reuters

Група на чолі зі SpaceX пропонує Пентагону "модель підписки" для ППО.

Компанія SpaceX Ілона Маска та два її партнери лідирують у тендері на вирішальну частину проєкту протиракетної оборони "Золотий купол", анонсованого президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомили шість джерел Reuters.

Група на чолі зі SpaceX пропонує Пентагону "модель підписки" для ППО.

Ракетна та супутникова компанія Маска співпрацює з виробником програмного забезпечення Palantir і виробником безпілотників Anduril в рамках тендеру на будівництво ключових частин "Золотий купол" (Golden Dome), повідомили джерела. Усі три компанії були започатковані підприємцями, які були основними політичними прихильниками Трампа.

За словами джерел, в останні тижні три компанії зустрічалися з високопосадовцями адміністрації Трампа і Пентагону, щоб представити свій план, в рамках якого буде побудовано і запущено від 400 до більш ніж 1000 супутників, які будуть обертатися по всьому світу для виявлення ракет та відстеження їхнього переміщення. Окремий флот із 200 ударних супутників потім збивав би ворожі ракети, повідомили три джерела.

За словами двох джерел, SpaceX претендує на частину ініціативи, яка називається «рівнем охорони» — сузірʼям супутників, які виявлятимуть ракети, відстежуватимуть їхню траєкторію та визначатимуть, чи прямують вони у бік США. SpaceX оцінила попередню інженерну та проєктну роботу із супутниками у суму від $6 млрд до $10 млрд. За останні пʼять років SpaceX запустила сотні робочих супутників-шпигунів і нещодавно кілька прототипів, які можна було б модернізувати для використання в проєкті, повідомили джерела.

Згідно із внутрішньою службовою запискою міністра оборони Пітера Гегсета до вищого керівництва Пентагону, він просив подати початкові пропозиції щодо програми до 28 лютого і закликав до «прискорення розгортання» супутників. За словами джерел, такі часові рамки можуть дати SpaceX перевагу завдяки її ракетному парку, включаючи Falcon 9, та існуючим супутникам, які можна перепрофілювати для протиракетного щита.

Попри ці переваги, деякі співрозмовники налаштовані скептично, бо незрозуміло, чи зможе SpaceX ефективно та економічно ефективно створити систему з використанням нових технологій, здатну захистити США від атак.

Крім цього SpaceX зробила незвичний хід і запропонувала організувати свою роль у проєкті як «сервіс за підпискою», в рамках якого уряд платитиме за доступ до технології, а не володітиме системою безпосередньо.

За словами двох джерел, модель підписки, про яку раніше не повідомлялося, може обійти деякі протоколи закупівель Пентагону, що дозволить розгорнути систему швидше. Втім деякі посадовці Пентагону висловили внутрішнє занепокоєння щодо її використання для будь-якої частини "Золотого купола", бо така домовленість була б незвичною для такої великої та критичної оборонної програми.

Незважаючи на позитивні сигнали Пентагону для SpaceX, деякі джерела наголосили, що процес ухвалення рішення щодо проєкту ще на ранніх стадіях. Його остаточна структура та те, хто буде обраний для роботи над ним, можуть кардинально змінитись у найближчі місяці.