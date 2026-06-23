Спецслужби провідних країн світу попередили про появу нового руйнівного ШІ

Оновлений ШІ може зашкодити урядам та бізнесу.

Розвідувальні та кібербезпекові служби країн альянсу "П'ять очей" заявили, що нове покоління моделей штучного інтелекту може суттєво посилити кібератаки вже найближчим часом, йдеться буквально про кілька місяців.

Про це повідомляє The Guardian.

Спецслужби країн альянсу "П'ять очей", до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія, виступили зі спільним попередженням щодо стрімкого розвитку штучного інтелекту.

На їхню думку, нові моделі ШІ можуть відкрити зловмисникам значно ширші можливості для проведення складних кібератак проти державних структур і приватного бізнесу. У заяві наголошується, що хоча технології штучного інтелекту здатні посилити кіберзахист, одночасно вони збільшують швидкість, масштаб і складність кіберзагроз. Представники спецслужб закликали уряди та компанії готуватися до цих викликів уже зараз.