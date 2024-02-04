Спікерка сейму Латвії стурбована діями росії та закликає до активної підтримки України у зусиллях за мир

"Ми вже багато років попереджаємо країни Європи та інші країни світу, що росія становить загрозу агресії".

Спікерка Латвійського Сейму Дайга Міеріня закликала пришвидшити надання допомоги Києву, адже Україна бореться за мир в усьому світі.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя, щоб наші діти ходили до школи і навчалися там, щоб ми ходили на роботу і займалися своїми справами. Українці платять високу ціну, щоб ми мали ці можливості. І тому хочу наголосити, що війна за Україну - це боротьба за мир у всьому світі", – зазначила Міеріня.

За її словами, ЄС має допомагати Україні ще більше, особливо надаючи військову підтримку.

"Багато великих європейських країн активізувалися та змінили своє ставлення. Якщо нещодавно ми бачили певні сумніви, чи варто відправляти в Україну ракети чи іншу зброю, то зараз риторика змінилася. Зрозуміло, що для досягнення результату нам потрібні рішучі, швидкі дії", – сказала політик.

Такими конкретними кроками з боку Європейських держав вона називає розвиток військової промисловості та виробництва зброї. Зокрема, збільшення виробництва боєприпасів 155-мм калібру, дефіцит яких є в Україні.

Водночас, за її словами, необхідно запровадити санкції, які притягнуть росіян до відповідальності за воєнні злочини та конфіскувати російські активи, щоб допомогти відбудувати Україну. Вона також зазначила, що необхідно донести всім: загроза розширення російської агресії — реальна.

"Ми вже багато років попереджаємо країни Європи та інші країни світу, що Росія становить загрозу агресії. путін завжди використовував силу для досягнення своїх цілей", — сказала чиновниця.

Міеріня наводить приклад війни в Чечні, вторгнення в Грузію, незаконну анексію Криму і додає — безкарність росії призводить до того, що країна відчула, що може диктувати світовий порядок.

"З кожною наступною атакою популярність путіна зростала. І путін відчув, що він може досягти того, чого хоче, за допомогою сили. Нам потрібно притягнути росію до відповідальності за її дії", – каже спікерка

Чиновниця зауважила, що під час зустрічей у Конгресі делегати із Латвії, Литви та Естонії ділилися з американцями власним історичним досвідом окупації, геноциду та русифікації. Міеріня каже, що громадяни їхніх країн добре це памʼятають і продовжуватимуть нагадувати світові про погрози та вчинки росії.

"росію порівнюють із раковою хворобою, але ми впевнені, що росія — гірша за рак. Щупальця рфпоширюються по всьому світу. Громадяни росії живуть скрізь і поширюють хаос. Вони намагаються підважити демократії. Якщо ми не зупинимо росію, вона буде продовжувати повторювати ці речі знову і знову, і не лише в Балтії, але й деінде", — додала вона.