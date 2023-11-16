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Спроможність лідера республіканців перевірена боротьбою за допомогу Україні – WSJ

16 листопада 2023, 18:47
Спроможність лідера республіканців перевірена боротьбою за допомогу Україні – WSJ
ZUMA PRESS
В Сенаті досі точиться боротьба за надання допомоги Україні і вона стає визначальним питанням для владних позицій лідера республіканської меншості Мітча Макконнелла.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Прагнення Макконнелла, який є одним з лідерів Республіканської партії протягом двох десятиліть, включити допомогу Києву до більш широкого пакета зовнішньої допомоги наштовхнулося на опір деяких його колег з партії, які кажуть, що питання України має бути розглянуте в їхньому власному законопроєкті або взагалі відкинуто", - йдеться в матеріалі. 

Спекуляції щодо його майбутнього підживлюють занепокоєння щодо його здатності проштовхнути нову допомогу Києву, за яку виступають демократи та низка республіканців, що є частиною складних переговорів, які також включають нові кошти для Ізраїлю, Тайваню та посилення охорони кордонів, пише The Wall Street Journal.

Будь-який законопроєкт потребує двопартійної підтримки в Сенаті, де демократи мають більшість 51-49, а для ухвалення більшості законів необхідно 60 голосів.

Двопартійна група в Сенаті дискутує про те як структурувати заходи з прикордонної політики, які могли б йти в тандемі з ширшим пакетом допомоги, тоді як у Палаті представників, де республіканці мають більшість, розглядають вужчий пакет, що поєднує допомогу Україні та заходи з прикордонної політики.

Макконнелл пообіцяв залишатися лідером Республіканської партії в Сенаті до кінця скликання Конгресу на початку наступного року, але потенційні наступники потихеньку позиціонують себе його наступниками, коли він піде у відставку, пише американське бізнес видання.

"Зовсім не дивно, враховуючи мій вік і те, як довго я працюю на цій посаді, що є й інші люди, які, можливо, дивляться на неї. Я не вважаю це образливим і не вважаю, що це впливає на мою здатність керувати, тому що люди, які, найімовірніше, стануть моїми наступниками, згодні зі мною", - заявив Мітч Макконнелл в Сенаті.

Ми також писали, що сьогодні Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду.

 

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