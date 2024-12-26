Китай впроваджує субсидії та курси кохання для подолання демографічної кризи

Місцева влада звертається до заміжніх жінок із питаннями про їхні плани щодо материнства, а також пропонує грошові виплати для стимулювання народження більше ніж однієї дитини.

Китай активізував національну кампанію, спрямовану на заохочення неодружених громадян до знайомств, одруження і народження дітей на тлі серйозної демографічної кризи.

Про це пише Financial Times.

Місцева влада звертається до заміжніх жінок із питаннями про їхні плани щодо материнства, а також пропонує грошові виплати для стимулювання народження більше ніж однієї дитини. Університетам рекомендується впроваджувати курси, присвячені темам любові, спеціально для самотніх студентів. Тим часом у державних ЗМІ все частіше публікуються матеріали, які підкреслюють переваги батьківства.

Населення Китаю зменшується, кількість смертей перевищує кількість народжених, що створює додатковий тиск на місцеву владу у вирішенні демографічних викликів.

"Населення Китаю стикається з трьома основними тенденціями: старінням, низькою народжуваністю та низьким рівнем шлюбу", - зазначив відомий економіст Рен Цзепін у недавньому інтерв’ю місцевим ЗМІ. "Стало менше дітей і більше людей похилого віку. Швидкість і масштаби старіння Китаю безпрецедентні".

Пекін заявляє про наміри впровадити субсидії та суттєві податкові знижки для батьків, щоб зменшити фінансовий тягар виховання дітей. У жовтні Державна рада Китаю оголосила про розробку плану створення "суспільства, сприятливого для народжуваності", як частини ширшої ініціативи з підтримки економіки. Деталі плану наразі уточнюються.

Заміжні жінки у віці 20–30 років повідомляють про дзвінки від чиновників із запитами щодо їхніх сімейних планів. У деяких випадках жінок просили відвідати передпологові огляди, а в інших прямо пропонували субсидії для народження другої дитини. Для стабільного рівня відтворення населення середня кількість дітей у подружжя має складати 2,1.

Одна з мешканок провінції Чжецзян розповіла, що чиновники запропонували місцевим жінкам субсидію у розмірі 100 тисяч юанів (приблизно 14 тисяч доларів) за народження другої дитини. "Немає чіткої політики, але якщо звернутися, село знайде спосіб надати субсидію", – сказала вона. Розмір субсидій визначається місцевою владою залежно від їхніх фінансових можливостей.

На фоні персоналізованих звернень триває інформаційна кампанія в ЗМІ, що популяризує переваги народження дітей. Зокрема, державні газети People’s Daily та Life Times публікують матеріали, в яких науковці зазначають, що материнство корисне для здоров’я і може допомогти запобігти певним хворобам.

У грудні Національна комісія з охорони здоров’я закликала університети впровадити "курси з питань шлюбу та кохання", щоб спонукати студентів створювати сім’ї.

"Університети — це важливе місце для закохування студентів", — йдеться у зверненні, яке посилається на дослідження, що 57% студентів уникають стосунків через навчальне навантаження. У матеріалі рекомендується створювати курси, які б охоплювали теорію кохання і розгляд реальних ситуацій, щоб підвищити обізнаність про шлюб та сім’ю.

Водночас експерти сумніваються, що подібні заходи зможуть переконати молодь створювати сім’ї. Зростання безробіття і повільний економічний розвиток стримують бажання молодих людей брати на себе відповідальність за дітей.

"Чиновники знову використовують адміністративні методи, як це було під час політики однієї дитини", — зазначив Ван Фен, експерт з демографії з Каліфорнійського університету. "Проте використати ці ж методи для досягнення протилежного результату складніше".

Шень Ян, письменниця-феміністка, висловилася: "Якщо уряд хоче підвищити рівень народжуваності, йому потрібно створити більш дружні умови для батьків, зокрема для матерів-одиначок".

Хоча Пекін і стимулює народжуваність, немає ознак, що він обмежуватиме доступ до засобів контролю за народжуваністю чи абортів. У поодиноких випадках лікарі можуть відмовляти в процедурах через побоювання судових позовів, але це не є політикою держави.

"Молодь, яка належить до найосвіченішого покоління в історії Китаю, стикається з високими витратами на життя та кар’єрними перешкодами, пов’язаними з батьківством", — підсумував Ван.