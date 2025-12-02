США без попередження зупинили поставки певного озброєння для України

Порушення зв’язків із США змушує Берлін переосмислювати свою роль у європейській безпеці.

США призупинили поставки певного озброєння до України, а також обірвали один з прямих контактів з генералами ФРН, які координували допомогу Києву.

Про це командувач сухопутними силами ЗС Німеччини Крістіан Фройдінг розповів в інтерв'ю The Atlantic.

Раніше німецький генерал керував роботою спецгрупи з координації військової підтримки України при міністерстві оборони ФРН.

Він наголосив, що адміністрація лідера США Дональда Трампа навіть не попередила німецьких партнерів щодо призупинення поставок певного озброєння для України.