США готували Україну до енергетичної війни з рф ще до вторгнення – CNN

03 вересня 2025, 08:02
Білий дім координував підготовку України до повномасштабного вторгнення росії.

Сполучені Штати допомагали Україні підготуватися до енергетичної війни з боку росії ще перед повномасштабним вторгненням. Зокрема енергосистема країни об'єднана з європейською, використовуючи комплекс заходів.

Про це повідомляє CNN.

Деталі підготовки України до масштабної війни у своїй публікації розповів Бретт МакГерк, - аналітик видання з питань світової політики, який обіймав високі посади в сфері національної безпеки за президентства Джорджа Буша-молодшого, Барака Обами, Дональда Трампа і Джо Байдена.

За його інформацією, Білий дім координував підготовку України до повномасштабного вторгнення росії. Опікувався цими питаннями Амос Гохштейн, - помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів в адміністрації Байдена.

Зокрема, Гохштейн співпрацював із багатьма європейськими союзниками, деякі з яких були скептично налаштовані та не вірили у повномасштабне вторгнення Росії.

Заходи передбачали позбавлення Києва залежності від російської енергосистеми та підключення української енергетичної системи до європейської, а також одночасне збільшення поставок енергоресурсів до України перед кожною зимою.

"Відключення України від російської енергосистеми та підключення до енергосистеми ЄС, було завершене за кілька годин до того, як 24 лютого 2022 року росія випустила перші ракети по українських містах", - зазначив МакГерк.

Крім того, з наближенням зими перед вторгненням рф, Білий дім очолив скоординовані зусилля уряду США, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості України.

МакГерк зазначив, що Вашингтон і країни-партнери допомагали розгортати мобільні генератори та резервні джерела енергії для критичної інфраструктури України, зокрема для водопроводів і систем опалювання.

Партнери надавали теплові комплекти і локальні обігрівачі для вразливих районів, а також забезпечували стабільне надходження енергоресурсів в Україну з європейської енергосистеми та від енергетично забезпечених країн-партнерів з Близького Сходу.

