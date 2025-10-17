США готуються до переговорів з росією: Трамп назвав учасників саміту

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що його країна розпочала підготовку до саміту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у переговорах з росією щодо війни в Україні з боку США братимуть участь віце-президент Джей Ді Венс, сенатор Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф.

Про це повідомив Трамп з журналістами у Білому домі. За словами американського лідера, його зустріч із російським президентом владіміром путіним має відбутись протягом двох тижнів.

"Досить швидко. Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою Лавровим. І вони незабаром призначать час і місце зустрічі. Можливо, це вже визначено", — сказав Трамп.

Він додав, що йому буває "складно проводити зустрічі", оскільки президент України Володимир Зеленський та путін "мають погані стосунки", але зазначив: "Ми можемо робити щось, де ми порізно, але на рівних".

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що його країна розпочала підготовку до саміту. Увечері 16 жовтня він повідомив у соцмережі Х, що мав телефонну розмову з Трампом і що тривають приготування до мирного саміту між США та росією.

"Угорщина — острів миру!" — додав Орбан.

Цей саміт стає частиною серії дипломатичних контактів після того, як США обговорюють із Україною постачання ракет Tomahawk та інші питання безпеки в контексті триваючої війни з росією.