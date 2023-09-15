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США готуються до війни з Китаєм на основі досвіду України – The Atlantic

15 вересня 2023, 20:27
США готуються до війни з Китаєм на основі досвіду України – The Atlantic
США
Аналітики вважають, що Київ сам вирішує, як і коли звільняти свої території.

Рішення України щодо ведення бойових дій нерідко критикують. Проте західні країни, зокрема США, можуть багато чому у неї повчитися.

Про це написав професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрю в Шотландії Філіп Пейсон О’Браян у виданні The Atlantic.

Як відзначає професор, Україну закликали зосередити більше сил на півдні й спробувати прорвати російські лінії, навіть попри загрозу поставити своїх солдатів під удари російської авіації. Та українські війська, зважаючи на масштаб замінованих територій, діють більш обережно, що дозволяє зберігати особовий склад у війні з країною, яка має значно більше людей. Щобільше, бойові дії можуть тривати ще довго.

Військово-політичне керівництво України зробило ставку на атаки російської логістики й ворожих штабів пунктів глибоко за лінією фронту. Наші військові зосередилися на знищенні артилерії, яка розташована ближче до лінії зіткнення.

"Українські командири вважають, що вони розуміють фундаментальну динаміку конфлікту набагато чіткіше, ніж ті, хто ніколи не стикався з такими умовами. Дійсно, чим довше триває ця війна, тим зрозуміліше стає, що українці мають чому повчити інших, в тому числі і США, про те, як вести військові операції в сучасну епоху", – зауважує О’Браян.

Заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс розповіла, як США могли б захиститися у війні з Китаєм. У багато чому цей підхід перегукується з досвідом України, на якому неодноразово наголошувалося. Йдеться про те, що досягти перемоги над Народно-визвольною армією КНР можна на основі винахідливості та інновацій.

"Ініціатива Реплікатор" – план Пентагону, який передбачає створення армії невеликих, недорогих, оснащених штучним інтелектом апаратів, здатних діяти в широкому діапазоні бойових умов. Вони захищатимуть американські винищувачі й посилюватимуть їхні спроможності. Якщо США розгорнуть їх у великій кількості, то машини не вдасться зупинити. Танки, ракети, кораблі та інша важка військова техніка Народно-визвольної армії КНР не матимуть змоги відбитися від них.

Головною перевагою було б те, що менше американських солдатів наражалися б на небезпеку проти набагато більшої китайської армії.

еплікатор має допомогти нам подолати найбільшу перевагу КНР – масовість. Більше кораблів. Більше ракет. Більше людей. До того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, здавалося, що вона мала таку ж перевагу", – сказала вона.

СШАКитайвійна в Україніросія окупанти

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