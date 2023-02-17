США хочуть організувати аудит допомоги Україні в зоні бойових дій

Офіційні особи США кажуть - досі вони не отримували повідомлень про великі шахрайства чи незаконні дії, пов'язані за допомогою Україні, яка протидіє російській агресії.

Наглядові органи, які відповідають за відстеження військової та економічної допомоги США Україні, заявили, що вони наполягатимуть на відправленні аудиторів та слідчих безпосередньо до зони бойових дій, повідомляє WSJ.

Генеральні інспектори з Пентагону, Державного департаменту й Агентства США з міжнародного розвитку заявили в спільному інтерв'ю виданню, що досі вони могли виконувати свої завдання з нагляду віддалено, використовуючи персонал, який базується у США, Польщі та Німеччині.

Після поїздки до Києва, наприкінці січня, інспектори заявили, що наполягатимуть на тому, аби деякі зі 177 аудиторів та слідчих, які вивчають допомогу Україні, прибули в зону бойових дій. При цьому Адміністрація Байдена обмежила кількість державних службовців у посольстві США в Києві з міркувань безпеки.

Виконувачка обов'язків заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла зазначила, що "для справді всебічного та надійного нагляду це неможливо зробити дистанційно".

Офіційні особи США кажуть - досі вони не отримували повідомлень про великі шахрайства чи незаконні дії, пов'язані з допомогою Україні. Однак, інспектори визнають, що розмір американського пакету допомоги і швидкість, з якою він був виділений Конгресом, створюють проблеми.

"Один із моїх колег сказав: "Ми здійснюємо нагляд зі швидкістю війни, вірно? і тому ми маємо бути гнучкими" - зазначив генеральний інспектор Міністерства оборони Роберт Сторч.

Зазвичай генінспектори публікують звіти через місяці або роки після того, як кошти федерального уряду були витрачені. Але масштаби допомоги Україні піддають надзвичайній перевірці роботу трьох чиновників та їхніх команд.

У США відзначають - в Україні в останні тижні активізувалася зусилля з боротьби із корупцією. При цьому жодне зі звинувачень не пов'язане з американською допомогою.

За словами офіційних осіб, ще однією проблемою для нагляду є те, що характер американської допомоги в Україні швидко змінюється. Наприклад, декілька передових систем озброєнь, які Білий дім спочатку відмовився надати українським військовим, тепер схвалили і доставили або ж вони перебувають у дорозі.

Поки увага громадськості була прикута до можливого неправомірного використання або перенаправлення зброї США, Ніколь Ангарелла додала, що її найбільше турбують понад 20 мільярдів доларів, які США спрямовують Україні через Світовий банк, аби підтримувати уряд і виплачувати зарплати державним службовцям.

За її словами, аудитори приділяють велику увагу коштам, і нещодавня оцінка показала, що існують належні засоби контролю для виявлення неправомірного використання допомоги.