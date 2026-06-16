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США можуть незабаром поновити санкції проти російської нафти –Трамп

16 червня 2026, 17:29
США можуть незабаром поновити санкції проти російської нафти –Трамп
Нині світові ціни на нафту різко знизилися після повідомлення про досягнення угоди між США та Іраном про припинення вогню.
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість відновлення застосування санкцій на продаж російської нафти.
 
Про це американський лідер сказав під час зустрічі з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном у французькому Евіані.
 
Зокрема, у нього запитали, чи розглядає він можливість посилення санкцій проти Росії.
 
"Незабаром ми зможемо це зробити, бо нафта зараз надходить",– наголосив Трамп.
 
Як нагадав президент США, раніше деякі санкції на купівлю російської нафти були зняті, бо "не було бажання перешкоджати постачанню нафти". Утім, як тепер зазначає Трамп, у певний момент санкції можуть бути знову застосовані.
 
"Тож, у нас є змога зробити це найближчим часом", – заявив президент США.
 

 

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