США намагаються зірвати великий арктичний СПГ-проект росії – The Wall Street Journal

Вашингтон хоче переконатися, що флагманський проект путіна зі скрапленого природного газу "мертвий у воді".

Про це йдеться в статті бізнес-видання The Wall Street Journal.

Проєкт "Арктик СПГ 2" мав стати взірцем російського диктатора в сфері Скрапленого природного газу.

В арктичному регіоні розгорнулося справжнє протистояння між США і росії, де каменем спотикання став видобуток газу.

кремль будує новий величезний береговий комплекс з виробництва скрапленого природного газу і це головний проєкт путіна.

Штати вводятт санкції, щоб зірвати російський проєкт "Арктик СПГ 2".

Крім того, Вашингтон намагається перешкодити москві отримати спеціалізовані танкери, необхідні для транспортування газу.

Арктична боротьба відбувається в непростий час для енергетичної політики США, яка минулого року стала найбільшим експортером СПГ. Адміністрація Байдена призупинила схвалення нових експортних поставок СПГ через екологічні проблеми. Цей крок обурив бізнес-групи та клієнтів у союзних країнах із низьким енергоспоживанням, таких як Японія та Німеччина, і дехто вважає, що він стане на заваді зусиллям США щодо обмеження прибутку рф від продажу природного газу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон наполягає на скасуванні обмежень, можливо, пов'язуючи його з голосуванням з питання про допомогу Україні в палаті. Варто зазначити, що в його рідному штаті Луїзіана розташований можливий експортний термінал СПГ, на який вплинуло рішення Байдена.

Водночас Путін має намір найближчими роками збільшити експорт СПГ більш ніж утричі. Його мета: залучити більше грошей для фінансування війни проти України і компенсувати спад у російському експорті газу трубопроводами. За даними консалтингової компанії Rystad Energy, наразі будують потужності потужністю приблизно 32 мільйони тонн на рік на додаток до наявних 29 мільйонів тонн.

У грудні минулого року на "Арктик СПГ 2" було завершено перший із трьох заводів зі скраплення газу, відомих у галузі як "поїзди", і на підприємстві стартувало виробництво. Ця подія була сприйнята аналітиками і російськими чиновниками як перемога кремля.

Проте кілька місяців потому перемога виглядає не настільки впевненою, адже необхідні Росії судна для транспортування вона так і не отримала. Hanwha Ocean, південнокорейська суднобудівна компанія, заявила, що скасувала плани з будівництва трьох суден для "Арктик СПГ 2" через санкції. Японська судноплавна компанія Mitsui O.S.K. Lines заявила, що також не надаватиме судна для "Арктик СПГ 2", хоча планувала зафрахтувати три перевізники.

У зв'язку з логістичною проблемою виробництво СПГ призупинилося. Росія намагається побудувати власні авіаносці на верфі на тихоокеанському узбережжі, але зіткнулася з проблемами, створеними санкціями. Наприклад, Москва не може отримати мембрани для сховищ, які виробляє французька компанія Gaztransport & Technigaz.

Загалом із вересня США ввели чотири хвилі санкцій проти російської індустрії СПГ. Під санкції потрапили компанії-оператори проєкту "Арктик СПГ 2", судна-сховища, судноплавні компанії, які, на їхню думку, прагнуть придбати спеціалізовані судна для проєкту, а також компанії, що працюють над другим об'єктом у районі Балтійського моря.

Завершення будівництва другої і третьої черги "Арктик СПГ 2" буде складним завданням. На думку Rystad, "Новатек" може завершити будівництво першої черги, оскільки воно стартувало до повномасштабного вторгнення в Україну. Консалтингова компанія очікує значних затримок під час будівництва другої та третьої черги. Обслуговування проекту в умовах обмеженого доступу до запчастин також може виявитися складним завданням.