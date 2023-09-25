США назвали список реформ, які має провести Україна для отримання допомоги – ЗМІ

Зміни, які хоче бачити Вашингтон, стосуються антикорупційних, правоохоронних, судових та інших структур.

Сполучені Штати Америки відправили українській владі та міжнародним партнерам перелік реформ, які повинна здійснити наша держава для продовження надання їй допомоги від США.

Про це пише "Українська правда".

Як зазначається, відповідний лист розіслав заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл на адресу Координаційної платформи донорів, а також прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та офіса президента Володимира Зеленського.

Документ містить понад два десятки пунктів з реформами, які розділені за пріоритетністю. Визначені пріоритети на нуль-три місяці, три-шість місяців, один рік і 18 місяців.

Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.