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США не продовжили виняток із санкцій щодо російської нафти

18 червня 2026, 13:42
США не продовжили виняток із санкцій щодо російської нафти
Трамп натякнув на відновлення санкцій тепер, коли "нафта вже надходить з Близького Сходу".

США не продовжили дію винятку щодо санкцій на російську нафту. Водночас адміністрація Трампа поки не підтвердила, чи означає це автоматичне повернення обмежень.

Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів США 17 червня не опублікувало рішення про продовження винятку із санкцій щодо російської нафти, яка транспортується морем. Термін дії механізму завершився опівночі, однак Трамп та представники його адміністрації не повідомили, чи буде відновлено санкційний режим.

Під час війни з Іраном адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції щодо російської нафти, щоб допомогти вразливим економікам впоратися з енергетичною кризою. Ситуація може змінитися після того, як Вашингтон і Тегеран досягли меморандуму про припинення конфлікту, що має сприяти поверненню нафти з Близького Сходу на світові ринки.

На саміті G7 у Франції Трамп не дав чіткої відповіді щодо можливого повернення санкцій проти росії, однак припустив, що Вашингтон може дозволити це шляхом припинення дії винятку. "Незабаром ми зможемо це зробити, тому що нафта вже надходить з Близького Сходу", – зазначив він.

За словами високопоставленого представника США, після очікуваної цього тижня церемонії підписання угоди між Вашингтоном і Тегераном Іран зможе негайно відновити продаж нафти, хоча для повернення поставок до нормального рівня можуть знадобитися місяці. Голова МЕА Фатіх Бірол раніше заявляв, що війна в Ірані спричинила найбільші перебої на світових енергетичних ринках в історії.

Нагадаємо, представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які беруть участь у переговорах щодо припинення війни в Україні, найближчим часом відвідають росію.

СШАнафтаДональд Трампсанкціі проти росії

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