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ПОЛІТИКА

США недостатньо підтримують Україну – Помпео

04 квітня 2023, 11:23
США недостатньо підтримують Україну – Помпео
Держсекретар США Майк Помпео у Вашингтоні, 10 листопада 2020 року Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool
Він переконаний, що у Вашингтона є і була змога надати нам таку кількість зброї, з якою "все це вже закінчилося б".

Колишній державний секретар США Майкл Помпео, якого сьогодні вважають одним з конкурентів Дональда Трампа на роль кандидата в президенти США від Республіканської партії, під час свого візиту до Києва заявив, що Штати мало підтримують Україну.

Під час інтерв'ю ЄП він відзначив, що європейці також повинні робити більше, адже війна, яка сьогодні триває, це виклик і для них. 

"Я вважаю, що ми робимо недостатньо для підтримки України, а те, що робимо – робимо недостатньо швидко. Трагедія полягає у тому, що ми могли би надати Україні таку підтримку, за якої би все це вже закінчилося – але не зробили цього, - сказав політик, зазначивши, що в обох партіях є ті, хто не погодиться з цим твердженням. - Але я переконаний, що допомога вам має для Америки неймовірне значення". 

Наразі, продовжив він, адміністрація президента США дуже повільна у своїх рішеннях. Ба більше, там занадто турбуються тим, чи не спровокують ті чи інші кроки путіна. 

"Саме це є причиною затримок. Через це, та через те, що ви не отримали далекобійну зброю тощо, ситуація (на фронті. - Ред.) зараз така, як ми бачимо", - зауважив ексглава Державного департаменту США.

Нагадаємо, 3 квітня колишній державний секретар США Майкл Помпео відвідав Київ.

Сьогодні 4 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з Помпео.

Під час зустрічі глава держави запросив американський бізнес активно інвестувати в Україну, поінформував про можливості розвитку бізнесу у сфері будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій тощо.

Зеленський також наголосив на важливості продовження та посилення оборонної допомоги та спільного розвитку оборонних технологій з урахуванням досвіду, набутого Україною під час війни.

Також було обговорено низку інших актуальних питань, зокрема, рух України в НАТО, важливість подальшого посилення санкційного тиску на росію.

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