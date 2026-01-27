США перекидають Patriot і THAAD на Близький Схід поблизу Ірану – The Economist

Сполучені Штати розгорнули на Близькому Сході, неподалік Ірану, зенітні ракетні комплекси Patriot та системи протиракетної оборони THAAD.

За інформацією видання, до регіону також передислокували транспортну авіацію та літаки-заправники. Авіаносець USS Abraham Lincoln, який раніше залишив Південно-Китайське море, ймовірно, нині перебуває в районі Оманської затоки. Його авіакрило та есмінці супроводу опинилися в зоні потенційного ураження.

Посилення військової присутності охопило і бойову авіацію. Кілька літаків F-15E прибули з британських баз. Водночас, за даними сервісів Flightradar24 і ADS-B Exchange, військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III здійснювали перевезення вантажів з аеродрому Роберт-Грей, який пов’язаний із 62-м артилерійським полком ППО у Форт-Кавасосі.

Повідомляється, що протягом трьох діб було виконано шість рейсів на авіабазу Алі-аль-Салем у Кувейті та ще один — на базу Принц Султан у Саудівській Аравії.

Як зазначає The Economist, президент США Дональд Трамп імовірно ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливого удару. Водночас у неофіційних розмовах представники країн Перської затоки допускають високу ймовірність масштабної військової операції США, зосередженої зокрема на політичному керівництві Ірану.