США перекидають Patriot і THAAD на Близький Схід поблизу Ірану – The Economist
27 січня 2026, 15:33
Посилення військової присутності охопило і бойову авіацію.
Сполучені Штати розгорнули на Близькому Сході, неподалік Ірану, зенітні ракетні комплекси Patriot та системи протиракетної оборони THAAD.
Про це повідомляє видання The Economist.
За інформацією видання, до регіону також передислокували транспортну авіацію та літаки-заправники. Авіаносець USS Abraham Lincoln, який раніше залишив Південно-Китайське море, ймовірно, нині перебуває в районі Оманської затоки. Його авіакрило та есмінці супроводу опинилися в зоні потенційного ураження.
Посилення військової присутності охопило і бойову авіацію. Кілька літаків F-15E прибули з британських баз. Водночас, за даними сервісів Flightradar24 і ADS-B Exchange, військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III здійснювали перевезення вантажів з аеродрому Роберт-Грей, який пов’язаний із 62-м артилерійським полком ППО у Форт-Кавасосі.
Повідомляється, що протягом трьох діб було виконано шість рейсів на авіабазу Алі-аль-Салем у Кувейті та ще один — на базу Принц Султан у Саудівській Аравії.
Як зазначає The Economist, президент США Дональд Трамп імовірно ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливого удару. Водночас у неофіційних розмовах представники країн Перської затоки допускають високу ймовірність масштабної військової операції США, зосередженої зокрема на політичному керівництві Ірану.