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США підготували новий пакет військової допомоги Україні на суму в $200 млн – Reuters

08 серпня 2023, 19:51
США підготували новий пакет військової допомоги Україні на суму в $200 млн – Reuters
Джерело: .ukrinform
У новий пакет увійдуть обладнання для розмінування та боєприпаси.

США  оголосять про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму $200 млн.

Про це повідомило агентство Reuters.

За його даними, до нового пакету увійдуть обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів "Patriot", протитанкових комплексів "Джавелін", реактивні ракети для РСЗВ HIMARS, а також інше обладнання та боєприпаси.

Ці кошти стали доступними внаслідок бухгалтерської помилки при підрахунку вартості військового обладнання з раніше виділеного пакету допомоги на суму $6,2 млрд.

Водночас адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом на додаткове фінансування України, який буде готовий для розгляду Конгресом до осені.

СШАвійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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