Україна працює з п’ятьма країнами над протидією іранським дронам –Зеленський
20 березня 2026, 13:29
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Детально говоримо з партнерами на всіх необхідних рівнях. Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "шахедам" – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні", - зазначив він.
Президент наголосив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану.
"Це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні. Нашою принциповою позицією є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником росії. Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами", - розповів він.
Також, за словами Зеленського, обговорили можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.
"Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях. Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами. Слава Україні!" - підсумував він.
Рустем Умєров доповів, що протягом останнього тижня відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію для зустрічей із керівництвом держав і профільними структурами.
Робота зосереджена на двох напрямах:
- застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БпЛА;
- консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду.
Українські команди вже провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури та «напрацювали конкретні рішення». Також надають рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів ППО.
"Розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури. Також працюємо над розширенням зон прикриття. Окремо визначили подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн. Україна стоїть на захисті життя і суверенітету поруч із тими, хто підтримує нас у збереженні нашої незалежності", — сказав Умєров.