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ПОЛІТИКА

США пропонують боргові кошти для фінансування України за рахунок прибутків від заморожених російських активів

12 квітня 2024, 16:22
США пропонують боргові кошти для фінансування України за рахунок прибутків від заморожених російських активів
Фото: UNSPLASH
Однією з головних переваг ідеї США є те, що вона дасть змогу Україні отримати більше коштів.

США запропонували залучити десятки мільярдів євро боргу для України під заставу майбутнього прибутку, отриманого від російських державних активів, заморожених західними країнами. Група країн G7 розділилася в думках щодо того, що робити з російськими активами на суму 260 мільярдів євро, замороженими Заходом відтоді, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі та передачі їх Україні, що, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки. Країни ЄС хотіли б віддати Києву лише прибутки, отримані від відповідних активів. Але питання використання російських резервів для допомоги Києву стало більш актуальним в останні місяці, коли питання додаткової допомоги Україні з боку США заблоковано в Конгресі.

Про це повідомляє Financial Times.

"Ми перебуваємо на етапі, коли слід вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність знерухомлених резервів для України... Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", — заявив заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Сінгх сказав, що американська пропозиція передбачає надання "теперішньої вартості майбутнього процентного потоку від знерухомлених активів, або через облігації, або через позику". Сінгх також зазначив, що європейці вже продемонстрували готовність перераховувати Україні відсотковий дохід від заморожених активів, однак існують способи "збільшити вартість цих потоків доходів із плином часу".

"Замість того щоб просто перераховувати щорічний прибуток від резервів, концептуально можна переказувати прибуток за 10 років або за 30 років. Наведена вартість цих доходів підсумовується в дуже велику цифру", — сказав він.

Цю пропозицію мають обговорити міністри фінансів G7 у кулуарах весняних зустрічей Світового банку і МВФ у Вашингтоні наступного тижня, і Сінгх сказав, що метою буде досягнення рішення з цього питання на щорічному саміті лідерів G7 у червні. Один із європейських чиновників вважає, що облігації можуть принести від 30 до 40 млрд євро, виходячи з передбачуваного прибутку від російських фондів у Euroclear протягом наступних 10 років, і 50-60 млрд євро прибутку протягом наступних 15-20 років.

СШАвійна в Україніросійські активи

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