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США разом із союзниками розпочали військові навчання у Південнокитайському морі

07 квітня 2024, 13:13
США разом із союзниками розпочали військові навчання у Південнокитайському морі
Фото: cnn.com
Навчання проходять на тлі зростання агресивності дій Китаю на морі та останніх сутичок між китайськими і філіппінськими кораблями.

У Південнокитайському морі  у неділю, 7 квітня, стартували військові навчання за участю Сполучених Штатів, Філіппін, Японії і Австралії.

Про це повідомляє видання Manila Times.

Навчання проходять на тлі зростання агресивності дій Китаю на морі та останніх сутичок між китайськими і філіппінськими кораблями. Союзники називають відпрацювання маневрів "спільною морською діяльністю", що має продемонструвати їхню готовність зміцнювати співпрацю на підтримку вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

У спільній заяві чотири країни наголосили, що спільна діяльність здійснюватиметься військово-морськими та військово-повітряними силами у спосіб, що відповідає міжнародному праву, внутрішнім законам і правилам країн та з належною увагою до безпеки судноплавства, прав та інтересів інших держав.

"Це також продемонструє професійну взаємодію між військово-морськими та повітряними силами. Зрештою, спільна морська діяльність посилить оперативну сумісність наших доктрин, тактик, методів і оборонних процедур", – йдеться у заяві.

Вашингтон, Маніла, Токіо і Канберра заявили, що підтримують усі країни в захисті міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, який є основою для мирного та стабільного Індо-Тихоокеанського регіону.

Чотири країни заявили, що підтримують рішення Міжнародного суду стосовно Південнокитайського моря від 2016 року і вважають його остаточним та юридично обов’язковим для сторін спору. Документ визначив претензії Китаю на майже всю акваторію моря неправомірними й підтвердив суверенні права Філіппін над морськими ресурсами у межах їхніх виключних (морських) економічних зон.

За даними філіппінського Міноборони, у навчаннях візьмуть участь п’ять бойових кораблів, зокрема, філіппінські морські патрульні судна Gregorio del Pilar і Ramon Alcaraz, прибережний бойовий корабель ВМС США USS Mobile, два фрегати - японський JS Akebono і австралійський HMAS Warramunga.


Міністр оборони Філіппін Гілберт Теодоро заявив, що серія двосторонніх і багатосторонніх спільних морських дій є кроком у розбудові потенціалу країни для індивідуальної та колективної самооборони і складовою нової оборонної концепції країни.

СШАвійськові навчанняПівденно-Китайське моревійна в Україніросія окупанти

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