ПОЛІТИКА

США розгортають понад 4 тисячі морпіхів у Латинській Америці для боротьби з наркокартелями

25 жовтня 2025, 09:57
Фото: Укрінформ
За словами офіційних осіб, у рамках місії Південному командуванню ЗС США буде передано атомний ударний підводний човен, додатковий розвідувальний літак P8 Poseidon, кілька есмінців і ракетний крейсер.

Сполучені Штати розгортають понад 4 тисячі морських піхотинців і моряків у водах навколо країн Латинської Америки та Карибського басейну для посилення боротьби з наркокартелями.

Про це повідомляє CNN.

У цьому будуть задіяні військові підрозділи USS Iwo Jima Group і 22-га експедиційна частина морської піхоти в зоні відповідальності Південного командування США.

Як наголошується в заяві, оприлюдненій представником Пентагону Шоном Парнеллом, рішення ухвалено "на виконання вказівки президента щодо ліквідації транснаціональних злочинних угруповань (TCO) і боротьби з наркотероризмом для захисту Батьківщини".

За словами офіційних осіб, у рамках місії Південному командуванню ЗС США буде передано атомний ударний підводний човен, додатковий розвідувальний літак P8 Poseidon, кілька есмінців і ракетний крейсер.

Ще одне джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що додаткові кошти "спрямовані на усунення загроз національній безпеці США з боку спеціально позначених наркотерористичних організацій у регіоні".

Раніше в п'ятницю ВМС США оголосили про розгортання авіаносця USS Iwo Jima, 22-ї експедиційної частини морської піхоти та двох інших кораблів десантної групи - USS Fort Lauderdale і USS San Antonio. Однак там не повідомили, куди вони прямують.

Один із посадовців наголосив, що посилення військової присутності є "насамперед демонстрацією сили" та сигналом, а не свідченням підготовки до точкових ударів по картелях. Водночас це надає американському військовому командуванню та президенту США широкий спектр можливостей у разі, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про військові дії.

СШАЛатинська Американаркоторговля

