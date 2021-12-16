США розсекретили ще 1,5 тисячі документів з розслідування вбивства Джона Кеннеді

Вони стосуються візитів вбивці до радянського та кубинського посольств

Американський Національний архів оприлюднив майже 1,5 тисячі документів, що стосуються розслідування урядом Сполучених Штатів вбивства президента Джона Кеннеді в 1963 році.

Про це пише The Guardian, повідомляє Громадське.

Уже не вперше документи зі справи про вбивство Кеннеді розсекречують. Очікується, що додаткові архівні документи оприлюднять ще наступного року. Як вказують журналісти, наразі немає жодних ознак, що оприлюднені документи містять інформацію, яка б радикально змінила розуміння подій.

До розсекречених документів входять телеграми та записки ЦРУ, в яких обговорюються візити вбивці Кеннеді - Лі Харві Освальда - до радянського та кубинського посольств у Мехіко.Також обговорюється потенційна причетність Куби до вбивства президента.

Так, в одній з телеграм ЦРУ ідеться про те, як Освальд у Мехіко зателефонував до радянського посольства, щоб попросити візу для відвідування Радянського Союзу. Також він відвідав кубинське посольство, імовірно, щоб отримати туристичну візу, яка дозволила б йому відвідати Кубу й чекати там на радянську візу. Більш ніж за місяць до вбивства, 3 жовтня, Освальд повернувся до США.

В іншій записці, датованій наступним днем ​​після вбивства Кеннеді, говориться, що згідно з перехопленим телефонним дзвінком в Мехіко, Освальд спілкувався з офіцером КДБ у радянському посольстві у вересні.

Після вбивства Кеннеді мексиканська влада заарештувала співробітницю посольства Куби, з якою спілкувався Освальд. Вона сказала, що той «визнав себе комуністом і шанувальником Кастро», згідно з телеграмою.

Ще один документ ЦРУ відстежує змови уряду США щодо вбивства тодішнього кубинського лідера Фіделя Кастро, серед яких змова 1960 року, «що передбачала використання злочинного світу з контактами на Кубі»

Крім справи Кеннеді, розсекретили деталі контршпигунства 1960-х років, з подробицями про методи, обладнання та людей, які стежили за кубинськими та радянськими посольствами в Мехіко.

Джона Кеннеді смертельно поранили пострілом у голову 22 листопада 1963 року, коли він їхав на автомобілі в Далласі. Учасники розслідування дійшли висновку, що вбивство скоїв колишній морський піхотинець Лі Харві Освальд, який діяв сам.

Освальд загинув через два дні після замаху - його застрелив власник нічного клубу Джек Рубі.

Нагадаємо, що Національний архів США оприлюднив майже 3 тисячі раніше засекречених документів про вбивство 35-го президента Джона Кеннеді.