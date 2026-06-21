США та Іран почали переговори в Швейцарії

"Ми вже досягли значного прогресу за останні кілька годин", – наголосив Джей Ді Венс.

Він додав, що переговірники прибули до Швейцарії, аби за допомогою дипломатії та спільної роботи трансформувати Близький Схід, де Іран та країни Перської затоки тривалий час воювали один з одним.

За його словами, США бачать майбутнє, де кожен може працювати разом для сприяння миру та процвітанню для всіх.