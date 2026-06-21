Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США та Іран почали переговори в Швейцарії

21 червня 2026, 18:51
США та Іран почали переговори в Швейцарії
Фото: DW
Американська сторона вже заявила про досягнення значного прогресу за перші години зустрічі.
У Швейцарії стартували переговори між США та Іраном щодо ядерної програми та безпекової ситуації на Близькому Сході. 
 
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Sky News.
 
Переговори проходять за посередництва Катару і Пакистану. Делегацію США очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, а іранську сторону представляє спікер парламенту Мохаммадбагер Галібаф.
 
За словами Венса, дискусії можуть тривати не один день і зосередяться на двох ключових питаннях – ядерній програмі Ірану та ситуації в Лівані. Американський віцепрезидент назвав цю зустріч історичною, оскільки за винятком останніх кількох місяців керівництво обох країн ніколи раніше не зустрічалося на такому високому рівні.
 
"Ми вже досягли значного прогресу за останні кілька годин", – наголосив Джей Ді Венс.
 
Він додав, що переговірники прибули до Швейцарії, аби за допомогою дипломатії та спільної роботи трансформувати Близький Схід, де Іран та країни Перської затоки тривалий час воювали один з одним.
 
За його словами, США бачать майбутнє, де кожен може працювати разом для сприяння миру та процвітанню для всіх.

 

СШАІранпереговори

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". КДБ розставляє пастку. Частина 6 – Крейґ Анґер
Переклад iPress – 19 червня 2026, 14:00
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Політика
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 червня 2026, 12:27
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 червня 2026, 08:47
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Політика
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 червня 2026, 12:57
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Політика
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Переклад iPress – 18 червня 2026, 11:50
Мистецтво
Політика
Мистецтво "неугоди". Цим перемир’ям Трамп капітулював перед Іраном – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 18 червня 2026, 08:20
Павло Журило:
LifeStyle
Павло Журило: "Королівський відпочинок" від Betking Foundation допоможе 300 дітям відновити сили та продовжувати мріяти
17 червня 2026, 19:47
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Політика
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Переклад iPress – 17 червня 2026, 15:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється