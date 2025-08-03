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ПОЛІТИКА

США тиснуть на Індію через нафту з рф і зближуються з Пакистаном — FT

03 серпня 2025, 18:11
США тиснуть на Індію через нафту з рф і зближуються з Пакистаном — FT
Фото: іndia.com
Індійські чиновники очікують повернення американської делегації для продовження переговорів щодо мит.

Президент США Дональд Трамп вводить 25% мито на товари з Індії, зближується з Пакистаном та погрожує Індії санкціями за закупівлю російської нафти. Аналітики прогнозують, що Нью-Делі займе жорсткішу позицію в діалозі з Вашингтоном. Наразі уряд Моді заявив, що вивчає наслідки кроку Трампа, а чиновники кажуть, що вони все ще очікують на повернення американської делегації для продовження торгових переговорів.

Про це пише Financial Times.

Як зазначив виданню старший науковий співробітник Фонду Карнегі Ешлі Телліс, "поки політика Трампа полягала в потуранні путіну, закупівлі нафти Індією не були проблемою. Тепер вони раптово стали проблемою, бо інтерес Трампа до перемир’я (між Україною та росією - ред.) посилився".

Експерти додали, що Білий дім демонструє більшу відкритість до Пакистаном. Це викликає тривогу в Нью-Делі, адже Пакистан традиційно вважається головним геополітичним суперником Індії.

В Індії вважають поведінку керівництва США маніпуляцією, однак намагається домовитися. "Індія, яка все більше впевнена у своїй зростаючій ролі у світі, відчуває меншу потребу йти на компроміси зі Сполученими Штатами з основних політичних питань і намагається впоратися з махінатором у Білому домі", – заявив Крістофер Кларі з програми Stimson Center South Asia.

СШАПакистанІндіяДональд Трампмита

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