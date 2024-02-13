США відхилили пропозицію путіна щодо припинення вогню в Україні – Reuters

Агенство, посилаючись на 3 російські джерела, пише, що в минулого році путін як публічно, так і в приватних бесідах через арабських партнерів росії на Близькому Сході висловлював готовність розглянути можливість припинення вогню в Україні.

Пропозиція полягала у заморожуванні конфлікту на поточних лініях, при цьому росія не погоджувалась відступати з окупованих територій України, повідомляє Reuters.

Проте в США дали зрозуміти, що вони не готові обговорювати припинення вогню без участі України, тому переговори не мали успіху і припинилися.

Провал підходу російського президента відкриває третій рік наймасовішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни і показує, наскільки далеко одна від одної залишаються дві найбільші ядерні держави світу.

Джерело в США заперечило будь-які офіційні контакти і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах без участі України.

Минулого року путін публічно та приватно через посередників, у тому числі через арабських партнерів москви на Близькому Сході та інших, надсилав Вашингтону сигнали про те, що він готовий розглянути припинення вогню в Україні, повідомили російські джерела.

путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх рівнях і не бажав поступатися українською територією, контрольованою р але сигнал пропонував те, що деякі в кремлі вважали найкращим шляхом до якогось миру.

"Контакти з американцями закінчилися нічим", - повідомило агенство Reuters високопоставлене російське джерело, обізнане з дискусіями наприкінці 2023 і на початку 2024 років, на умовах анонімності через делікатність ситуації.

Друге російське джерело, знайоме з контактами, повідомило, що американці через посередників сказали москві, що не будуть обговорювати можливе припинення вогню без участі України, тому контакти закінчилися провалом.

"З американцями все розвалилося", - сказало третє джерело, обізнане з дискусіями.

Там додали, що американці не хотіли тиснути на Україну.

Це сталося в той момент, коли президент США Джо Байден місяцями наполягав на тому, щоб Конгрес схвалив збільшення допомоги Україні, але зіткнувся з протидією з боку союзників лідера висунення в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

кремль, Білий дім, Державний департамент США і Центральне розвідувальне управління відмовилися від коментарів.

путін направив багатотисячне військо в Україну в лютому 2022 року, спровокувавши повномасштабну війну після восьми років конфлікту на сході України між українськими силами з одного боку і проросійськими українцями та російськими помічниками з іншого.

Україна каже, що бореться за своє існування, а Захід розглядає вторгнення путіна як захоплення землі в імперському стилі, що кидає виклик міжнародному порядку після холодної війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не погодиться на контроль росії над українською землею. Він оголосив поза законом будь-які контакти з рф.

Американський чиновник, виступаючи у Вашингтоні на умовах анонімності, сказав, що США не брали участі в жодних кулуарних дискусіях з росією і що Вашингтон був послідовним у тому, щоб не діяти за спиною України.

Американський чиновник сказав, що між росіянами не в уряді, схоже, були неофіційні розмови "Track II", але США в них не брали участі.

Американський чиновник сказав, що пропозиція путіна, заснована на тому, що було відкрито, не змінилася порівняно з попередніми вимогами, щоб росія утримувала українську територію. Чиновник припустив, що москва, схоже, була розчарована тим, що Вашингтон неодноразово відмовлявся це прийняти.

Минулого тижня путін сказав американському ведучому ток-шоу Такеру Карлсону, що росія готова до "діалогу".

За словами трьох російських джерел, посередники зустрілися в Туреччині наприкінці 2023 року.

Четверте дипломатичне джерело повідомило, що були російсько-американські переговори. неофіційні контакти через посередників з ініціативи росії, але вони, здавалося, ні до чого не привели.

Американський чиновник сказав, що йому нічого не відомо про неофіційні контакти через посередників.

Згідно з трьома російськими джерелами, сигнал путіна був переданий до Вашингтона, де зустрічалися високопосадовці США, включаючи радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Ідея полягала в тому, щоб Салліван поговорив із зовнішньополітичним радником путіна Юрієм Ушаковим і виклав наступні кроки, повідомило одне з російських джерел.

Проте коли в січні пролунав дзвінок, Салліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий говорити про інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню без України, повідомило одне з російських джерел.

Американський чиновник відмовився отримати інформацію про будь-які подробиці передбачуваних дзвінків Саллівана або про те, чи мала місце така розмова з Ушаковим.

Ще одне з російських джерел висловило розчарування США через наполягання Вашингтона, що він не підштовхуватиме Україну до переговорів, враховуючи, що Сполучені Штати допомагають фінансувати війну.

"путін сказав: "я знав, що вони нічого не зроблять. Вони відрізали корінь контактів, на створення яких пішло два місяці", - повідомило інше російське джерело.

кремль не бачить сенсу в подальших контактах із США з цього питання, повідомили російські джерела, тому війна продовжиться.