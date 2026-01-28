США висунули Україні умову для гарантій безпеки – Reuters

Видання нагадало, що гарантії безпеки від США розглядаються Україною, як ключовий елемент мирної угоди.

Україна повинна спочатку підписати мирну угоду з росією, щоб отримати від США гарантії безпеки. Але припущення про примус України до територіальних поступок нібито "є оманливим".

Джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило виданню, що на думку США, Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з рф. Тільки після цього Київ отримає гарантії безпеки.

При цьому джерело спростувало, що США тисне на Україну, намагаючись примусити її поступитися територіями російському режиму. Співрозмовник запевнив, що припущення про такий тиск нібито "є оманливим".