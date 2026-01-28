Колишню першу леді Південної Кореї засудили у справі про хабарництво
28 січня 2026, 11:29
Фото: Reuters
Суд засудив Кім Кон Хі до 20 місяців ув'язнення.
Дружину колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля – Кім Кон Хі – засуджено до одного року й восьми місяців ув'язнення за обвинуваченням у корупції.
Про це проінформував Yonhap.
Центральний окружний суд Сеула визнав експершу леді винною у прийнятті дорогих подарунків, зокрема сумки Chanel і намиста Graff, від релігійної організації "Церква об'єднання" в обмін на отримання від неї ділових послуг.
Прокурори клопотали про 15-річний строк ув'язнення для Кім. Однак суд призначив їй значно менший строк, виправдавши за обвинуваченнями в участі в махінаціях із цінами на акції й порушенні закону про політичні фонди.
Суд також зобов'язав дружину колишнього президента сплатити штраф у розмірі $8988.
Як зазначає Yonhap, Кім і її чоловік стали першою у країні колишньою президентською парою, засудженою до тюремного ув'язнення за кримінальними обвинуваченнями.