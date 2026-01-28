Колишню першу леді Південної Кореї засудили у справі про хабарництво

Суд засудив Кім Кон Хі до 20 місяців ув'язнення.

Дружину колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля – Кім Кон Хі – засуджено до одного року й восьми місяців ув'язнення за обвинуваченням у корупції.

Центральний окружний суд Сеула визнав експершу леді винною у прийнятті дорогих подарунків, зокрема сумки Chanel і намиста Graff, від релігійної організації "Церква об'єднання" в обмін на отримання від неї ділових послуг.