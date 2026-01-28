Текст угоди про початок роботи Спецтрибуналу за злочин агресії рф уже готовий

За словами Точицького, зараз треба відповісти на питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення, а також інших витрат.

Рішення Комітету міністрів Ради Європи про часткову розширену угоду для початку роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії наразі ще не ухвалено, однак підготовка її тексту вже завершена.

Про це постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький повідомив "Укрінформу".

"Комітет міністрів ухвалив рішення про початок роботи адванстим, тобто так званої передової групи, що допоможе країні, яка прийматиме трибунал, відповісти на ці всі запитання. На минулому тижні комітет міністрів саме вирішив, що ті 10 мільйонів євро, які виділила Європейська комісія, будуть використані на роботу цієї адванстим", — сказав постійний представник.