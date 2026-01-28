Текст угоди про початок роботи Спецтрибуналу за злочин агресії рф уже готовий
28 січня 2026, 10:31
За словами Точицького, зараз треба відповісти на питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення, а також інших витрат.
Рішення Комітету міністрів Ради Європи про часткову розширену угоду для початку роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії наразі ще не ухвалено, однак підготовка її тексту вже завершена.
Про це постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький повідомив "Укрінформу".
За словами Точицького, зараз треба відповісти на питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення, а також інших витрат.
"Комітет міністрів ухвалив рішення про початок роботи адванстим, тобто так званої передової групи, що допоможе країні, яка прийматиме трибунал, відповісти на ці всі запитання. На минулому тижні комітет міністрів саме вирішив, що ті 10 мільйонів євро, які виділила Європейська комісія, будуть використані на роботу цієї адванстим", — сказав постійний представник.
До передової групи входять експерти від держав-членів. Вона почне роботу безпосередньо в Раді Європи, у департаменті з питань правосуддя.
"Відповідно, вони підготують свого роду дорожню карту: хто, скільки, у який спосіб. І думаю, що найближчим часом, очевидно, до Міністерського засідання у Кишиневі, ми з вами будемо мати відповіді на питання щодо схвалення самої угоди щодо трибуналу й питання щодо тих держав, які готові будуть долучитись до його створення", — пояснив Точицький.
Він повідомив, що є різні припущення стосовно того, скільки саме потрібно буде держав серед 46 членів Ради Європи для запуску роботи, але варто мати на увазі, що часткова угода має можливість залучити в роботу й інші країни.
"Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того як буде ухвалення рішення щодо самої угоди й щодо трибуналу, вони до нас доєднаються", — додав постійний представник України при Раді Європи.