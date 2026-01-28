Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Текст угоди про початок роботи Спецтрибуналу за злочин агресії рф уже готовий

28 січня 2026, 10:31
Текст угоди про початок роботи Спецтрибуналу за злочин агресії рф уже готовий
За словами Точицького, зараз треба відповісти на питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення, а також інших витрат.
Рішення Комітету міністрів Ради Європи про часткову розширену угоду для початку роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії наразі ще не ухвалено, однак підготовка її тексту вже завершена.
 
Про це постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький повідомив "Укрінформу".
 
За словами Точицького, зараз треба відповісти на питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення, а також інших витрат.
 
"Комітет міністрів ухвалив рішення про початок роботи адванстим, тобто так званої передової групи, що допоможе країні, яка прийматиме трибунал, відповісти на ці всі запитання. На минулому тижні комітет міністрів саме вирішив, що ті 10 мільйонів євро, які виділила Європейська комісія, будуть використані на роботу цієї адванстим", — сказав постійний представник.
 
До передової групи входять експерти від держав-членів. Вона почне роботу безпосередньо в Раді Європи, у департаменті з питань правосуддя.
 
"Відповідно, вони підготують свого роду дорожню карту: хто, скільки, у який спосіб. І думаю, що найближчим часом, очевидно, до Міністерського засідання у Кишиневі, ми з вами будемо мати відповіді на питання щодо схвалення самої угоди щодо трибуналу й питання щодо тих держав, які готові будуть долучитись до його створення", — пояснив Точицький.
 
Він повідомив, що є різні припущення стосовно того, скільки саме потрібно буде держав серед 46 членів Ради Європи для запуску роботи, але варто мати на увазі, що часткова угода має можливість залучити в роботу й інші країни.
 
"Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того як буде ухвалення рішення щодо самої угоди й щодо трибуналу, вони до нас доєднаються", — додав постійний представник України при Раді Європи.

 

війна в Україніспецтрибуналросія окупанти

Останні матеріали

Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється