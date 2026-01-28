Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іспанія врятувала підсанкційний танкер "тіньового флоту" рф

28 січня 2026, 09:35
Іспанія врятувала підсанкційний танкер
Іспанські служби супроводили судно зі санкційного списку ЄС до порту в Марокко.

Іспанія направила рятувальне судно для допомоги та супроводу нафтового танкера Chariot Tide, який належить до так званого "тіньового флоту" росії та перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters. 

Танкер Chariot Tide дрейфував в міжнародних водах поблизу берегів Іспанії через несправність двигуна. Судно йшло під прапором Мозамбіку.
 
Іспанський торговельний флот відрядив до танкера рятувальне судно, яке взяло його під супровід та доправило до порту Танжер-Мед у Марокко. В іспанських службах не пояснили, чому підсанкційне судно не було затримане.
 
Зазначається, що танкер Chariot Tide до листопада 2024 року мав назву Marabella Sun. У листопаді Європейський Союз вніс судно до санкційного списку за сприяння росії в експорті нафти, а також за використання незаконних і високоризикових практик судноплавства. Крім того, судно перебуває під санкціями Великої Британії.
 
Міністерство оборони Іспанії не відповіло на запит Reuters щодо причин супроводу танкера без його затримання. Представники іспанського торговельного флоту також не надали публічних роз’яснень своїх дій. Інцидент стався на тлі посиленої уваги європейських країн до діяльності російського "тіньового флоту", який використовується для обходу нафтових санкцій. Такі судна часто змінюють прапори, назви та власників, а також працюють без належного страхування.
ІспаніяТіньовий флот рф

Більше публікацій

