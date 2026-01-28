Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області

28 січня 2026, 11:55
Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області
Під атакою уночі опинились і російські об’єкти на окупованих територіях.
У ніч проти 28 січня українські військові уразили низку російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях України, а також нафтобазу "Хохольська" у Воронезькій області рф.
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
 
Так, підрозділи Сил оборони уночі били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області рф. Підтверджено займання нафтопродуктів — на місці спостерігається густий дим.
 
Під атакою уночі опинились і російські об’єкти на окупованих територіях. Так, на Донеччині українські військові уразили зосередження живої сили і пункт управління безпілотників рф у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили в районах Шахового та Григоріївки.
 
Крім того, Сили оборони уразили:
 
  • склад боєприпасів рф у районі Нижньої Дуванки на окупованій Луганщині;
  • зосередження живої сили рф в районі Гуляйполя на окупованій частині Запорізької області;
  • пункт управління батальйону у районі Березового на окупованій частині Дніпропетровщини.

 

