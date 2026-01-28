Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області

Під атакою уночі опинились і російські об’єкти на окупованих територіях.

У ніч проти 28 січня українські військові уразили низку російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях України, а також нафтобазу "Хохольська" у Воронезькій області рф.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, підрозділи Сил оборони уночі били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області рф. Підтверджено займання нафтопродуктів — на місці спостерігається густий дим.