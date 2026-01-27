Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер

Сполучені Штати за президентства Трампа перетворилися з ненадійного союзника на системну загрозу для демократичного світу, опинившись поруч і з Москвою та Пекіном. На думку французького експерта Центру аналізу європейської політики Ніколя Тензера, мета адміністрації – руйнування всіх норм міжнародного права та внутрішньої демократії через ідеологічну війну проти закону і правди. Демократичні країни Європи, Канади та інших регіонів повинні готуватися до тривалого системного протистояння з Вашингтоном і формувати новий альянс без участі США, оскільки зв'язок довіри остаточно розірваний. Навіть якщо Америка колись повернеться до демократичних принципів, світ завжди пам'ятатиме, що вона може знову впасти в беззаконня.

У минулому часто були вагомі підстави критикувати Сполучені Штати за їх хаотичне втручання, а також за бездіяльність або, принаймні, за навмисно недостатньо виважені дії. Приблизно тридцять років також повторювалася думка, що Вашингтон більше не може бути єдиним рішенням для зовнішнього конфлікту без допомоги своїх союзників. Але також зазначалося, що практично неможливо уявити, щоб Америка не була хоча б частиною рішення.

США неодноразово піддавалися критиці за ненадійність своїх зобов'язань, іноді за порушення свого слова, часто за відсутність консультацій зі своїми союзниками, що було рівнозначно зневазі, та за ворожі до них заходи. Але попри ці іноді гострі суперечності, Альянс залишався в принципі, солідарність була реальною, і ніхто, крім прихильників СРСР під час холодної війни, не розглядав Америку як ворожу державу, попри всю критику, яка могла бути обґрунтовано спрямована на неї. Генерал де Голль, хоча і вважався людиною, яка протистояла Вашингтону, завжди дбав про те, щоб нагадати про нерозривний зв'язок Альянсу та першість цих відносин над усіма іншими.

Багато з нас ніколи б не подумали, незважаючи на всю критику, яку ми могли висловити на адресу Джорджа Буша, Барака Обами та Джо Байдена, що ми будемо говорити про США як про загрозу і навіть системний ризик від початку другого терміну Трампа. Ми ніколи б не повірили, що зможемо описати США як один з головних чинників, поряд з Москвою та Пекіном, у міжнародному безладі, більш загрозливому, ніж будь-який з безладів останніх тридцяти років. Нарешті, ми ніколи не уявляли, що будемо писати про те, що Вашингтон перейшов на бік ворогів свободи та міжнародного права як такого. Звичайно, не те щоб він раніше не порушував його кілька разів, але тоді це не було масовим порушенням, обумовленим керівним принципом та ідеологічною метою з боку деяких членів оточення Трампа.

Я вважаю, що з нинішнім очільником Білого дому можна говорити не про "відсутність лідерства", а про руйнування будь-яких перспектив американського лідерства. У минулому Сполучені Штати часто не використовували інструменти своєї сили, наприклад, у Сирії та Україні, але зараз вони вступили в процес "не-сили" у тому сенсі, що посилюють силу ворогів вільного світу, який колись був їхнім власним. Це буде реальність США завтра: слабка держава, яка з цієї причини вступить у все більш гостру конфронтацію з демократіями.

Сотні разів було сказано і написано, і цілком справедливо, що президентство Трампа було благословенням для путіна і Сі Цзіньпіна та їхніх союзників у Європі та в усьому світі. Це хороша новина для ворогів Америки. Жоден президент ніколи не зробив так багато, щоб послабити Сполучені Штати, висміяти їх і, зрештою, корумпувати.

Але з Трампом і його командою ми вступаємо в нову еру для Америки і світу. Дійсно існує ідеологічна революція MAGA, яка, якщо вона триватиме, призведе до падіння Америки. Якщо в Європі та інших регіонах не виникнуть потужні сили опору, це може завдати непоправного удару по тому, що залишилося від міжнародного правового порядку, і посилити війну, яку ведуть ревізіоністські сили, союзники Трампа, проти самої ідеї права і демократії.

"Імперія свободи" Томаса Джефферсона буде замінена свободою, наданою новим імперіям, щоб вони могли повною мірою здійснювати свої злочини. Через рік після початку свого другого терміну Трамп дав усі підстави вважати, що він зробить усе, що потрібно, щоб досягти успіху в цьому в наступні три роки. Ми повинні стати на його шляху.

Війна проти закону чи помста криміналу

Понад рік тому, після другого обрання Трампа, а потім і після його вступу на посаду, я писав, що ця людина вирізняєтьься цілковитою байдужістю до міжнародного права і навіть зневагою до нього. Йому байдуже до масових злочинів, скоєних путіним і йому подібними, і йому байдуже, хто є агресором, а хто жертвою. Це стосується і внутрішньої політики, про що свідчать його реакції та реакції його команди на вбивства Рене Ніколь Гуд і Алекса Претті агентами Імміграційної та митної служби (ICE). Його релятивізм узгоджується з його аморальністю чи радше відсутністю моральності.

Я недооцінив реальність ситуації: йдеться не про байдужість до закону, а про ворожість; я мав би говорити не про зневагу, а про бажання методичного знищення. Я вже говорив про ідеологічну змову між Трампом і путіним. Тепер ми повинні дійти до кінця того, що це означає: обидва розпочали війну проти закону і всіх норм, а також гігантську битву проти правди. Більше того, існує повна відповідність між внутрішньополітичною сценою і міжнародною ареною. Аморальність таким чином перетворюється на безморальність як намір.

Звісно, можна стверджувати, що важко уявити Трампа як архітектора добре продуманого і зрілого проєкту. Дійсно, ймовірно, не існує такого поняття як "думка Трампа" в тому ж сенсі, що існує "думка путіна", яка, безперечно, є невитонченою, але сильно грає на плутанині, важко сприймається, але водночас є прямолінійною у своїх злочинних намірах. Трамп діє під впливом імпульсів та інтуїції, інстинктів та образи, безперешкодно стверджуючи своє "я", яке заповнює весь простір і тим самим знищує все інше. Але за ним, навіть за Джей Ді Венсом, Стівеном Міллером та деякими хрещеними батьками великих технологічних компаній, стоїть ідеологічний намір, набагато більш опрацьований у своїх шляхах і засобах, хоч і не дуже інтелектуально витончений – зрештою, нацизм і фашизм теж не були "витонченими", але мали достатньо субстанції, щоб породити комунікацію, яка мобілізувала маси й привела їх до загибелі.

Варто відзначити не дивну відповідність між позиціями Трампа на міжнародній та внутрішній аренах. Трамп помилував злочинців і правопорушників, пробачив учасників заворушень 6 січня 2021 року і хоче виключити будь-яке розслідування зловживань, скоєних ICE. Венс навіть гарантував їм судовий імунітет, тим самим давши волю їхньому насильству і озвучив рішення з питання, яке не належить до компетенції виконавчої влади. Після цих гучних вбивств в США вся команда Трампа поспішила поширити навмисно неправдиві версії подій, що суперечили очевидній реальності, ніби єдине, у що можна вірити, – це влада, коли вона нав'язує свою сфальсифіковану версію відомих фактів. Тут часто цитують роман Орвелла "1984": "Партія наказала вам відкинути свідчення ваших очей і вух. Це була їхня остання, найважливіша команда".

Трамп атакує своїх політичних опонентів, керівників незалежних інституцій, таких як Федеральна резервна система, журналістів і суддів, фактично піддаючи їх публічному осуду. За тією ж логікою він аплодує злочинцю путіну на злітно-посадковій смузі військової бази Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі і ніколи не згадує про його воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вважаючи за краще, всупереч реальності, ставити росію і Україну на один рівень або навіть звинувачувати президента Зеленського. Коли він незаконно захоплює Мадуро, то робить це не для відновлення демократії у Венесуелі, а для утвердження перебіжчика з колишнього режиму і, передусім, з надією розвинути там вигідні угоди. Йому також байдуже до демократії в Ірані. Останній епізод: його сміховинна "Рада миру", яку він має намір повністю контролювати, фактично стала, за рідкісними винятками, клубом диктаторів, що більше нагадує другий БРІКС.

Дехто скаже, що Америка Трампа не дуже відрізняється від того, якою вона була в попередні десятиліття, а також від багатьох держав світу, які загалом вважаються демократичними. Ця повага до диктаторів, яка може здаватися цинічною, насправді є результатом досить поширеної форми так званого "реалізму". Але окрім того факту, що цей "реалізм" далеко не завжди свідчив про найславетніші години Америки – ми пам'ятаємо підтримку Піночета та інших дрібних правих каудильйо в Латинській Америці, Лон Нола в Камбоджі, що насправді лише посприяло Червоним кхмерам, або, перед тим як його покинути, вкрай суперечливого Нгуєна Ван Тхіє у В'єтнамі тощо, в ім'я боротьби з комунізмом — при Трампі це навіть не мислиться як менше зло. Ми перейшли від байдужості до демократії до відвертої ворожості до неї.

Скорочення більшості фінансування, навіть якщо частина коштів була збережена Конгресом, для правозахисних організацій, підтримки демократії та вільних ЗМІ, а також скасування допомоги на розвиток і вихід із близько 60 міжнародних або міжурядових організацій не є ознаками недбалості, а свідченням ідеологічного проєкту. Це не просто егоїзм, а результат світогляду. Зрештою, навіть понад принципову ворожість до демократичних правил, ця ідея більш справедливого, мирного, дружнього та гідного світу, яка зневажається, якщо з нею активно не боряться. Я колись писав, що все правління путіна було позначене "відсутністю майбутнього" у тому сенсі, що він безпосередньо скасував саму концепцію майбутнього. Трамп, зрештою, робить те саме: він підриває ідею майбутнього серед американців. Його гасло "Зробимо Америку знову великою" нікого не обманює: те, що Трамп має намір зробити, з його командою, яка приділяє надмірну увагу деталям, – це зробити Америку ненависною, абсолютним антиприкладом, а також послабити її надовго і, можливо, безповоротно.

Трамп, певною мірою, хоче зробити Америку місцем, де більше не приємно жити, місцем, яке стало відразливим не лише для іммігрантів, іноземних дослідників, вчених, інтелектуалів і вільних духом людей, але і для всіх інших. Часто кажуть, що реальність "Америка понад усе" – це "Америка сама". Насправді це дуже маленька Америка, знесилена Америка, позбавлена всіх талантів і енергії, які робили її сильною і навіть великою. Трамп досягне того, про що жоден американський президент навіть не мріяв: самогубства Америки.

На внутрішньому рівні план Трампа є чітким, особливо з огляду на проміжні вибори 3 листопада 2026 року, у справедливості та прозорості яких деякі вже сумніваються: розколоти Америку, максимально налаштувати американців один проти одного, створити хаос, щоб знайти привід для втручання, нібито з метою придушення повстання, яке він сам і спровокує – тактика, що має історичні прецеденти – і поступово покласти край американській демократії. Зрештою, ця стратегія відповідає моделі, яку традиційно використовують крайні праві для встановлення фашистської влади: делегітимізувати опонента, зображуючи його як ворога нації або навіть ворога народу; зображувати всю опозицію як радикальну і повстанську; і легітимізувати виняткові заходи в ім'я батьківщини, яка нібито перебуває в небезпеці.

Але ми бачимо точно таку ж схему на міжнародній арені: посилання на так звані національні інтереси для захоплення Гренландії; вказівка на смертельну загрозу наркотрафіку для втручання у Венесуелі; нарікання на неефективність інших держав для створення псевдоінституцій, таких як "Рада миру", з метою встановлення домінування США. Але, розколюючи світ, вони одночасно зміцнюють своїх ворогів, з якими вони повністю узгоджуються; вони освячують свою власну безсилість і, зрештою, за своєю смішною і часто небезпечною позою, готують свою країну до незначності.

Від аморальності до руйнування всіх норм та орієнтирів

Трохи перебільшуючи, можна сказати, що аморальність не обов'язково є політичним гріхом: лідер може відмовитися враховувати свою мораль, у сенсі особистих стандартів, при проведенні внутрішньої та міжнародної політики держави, якою він керує. Це призведе до того, що вони часто припускатимуться фатальних помилок у судженнях, відмовляючись враховувати зло, але такий лідер все одно може залишатися відданим основоположним принципам верховенства права і поважати закон. На міжнародній арені "аморальні" лідери часто заявляють, що вони "реалісти", але я неодноразово доводив, що це не так, оскільки вони позбавляють себе фундаментального елемента розуміння воєн. Іноді "беззбройний моралізм", який, можливо, в різній мірі надихав Джиммі Картера, Барака Обаму та Джо Байдена, призводить до схожих результатів.

У випадку Трампа ми маємо справу не з класичною аморальністю, а з безморальністю, що є радикально іншим поняттям. Аморальна людина знає, що таке мораль, навіть якщо відмовляється дотримуватися її у своїй діяльності на публічній арені. Вона не зневажає і не заперечує існування моральних принципів. Вона може посилатися на них у своєму особистому житті. З іншого боку, безморальна людина, виходячи за межі того, що можна вважати приватною поведінкою, також прагне підірвати будь-які остаточні орієнтири у політиці, яку вона проводить. Вона навіть робить відкидання всіх принципів центральним догматом своєї політики. А оскільки не існує моральних стандартів, які застосовуються до вирішення політичних питань, така людина буде атакувати єдині норми, що існують, як ми говоримо в позитивному праві, а саме чинне законодавство.

Проте придушення закону не здійснюється в такий брутальний спосіб, оскільки необхідно зберегти видимість законності. Хоча жодна розсудлива людина насправді не ведеться на це. Спочатку необхідно делегітимізувати чинний закон, а ще раніше – зруйнувати інтелектуальні умови, що роблять можливим його формулювання. Необхідно знищити правду, факти і, крім того, саму можливість мислити. Ми повинні увійти в нову еру абсолютного релятивізму, як реальності, так і правил, як слів, так і принципів. У такому правлінні нічого не має цінності, крім слів тих, хто перебуває при владі. А оскільки неможливо повністю стерти те, що насправді сталося, це перекласифіковується та ігнорується. Історія замінюється "маленькими історіями", які насправді є вигадками.

Звісно, ми не можемо зробити так, щоб те, що існувало, не існувало, але ми можемо вселити широкий сумнів щодо реальності, аби минуле більше не мало сенсу й було змите загальним галасом. Тут ми, безперечно, можемо розпізнати модель і modus operandi тоталітарних режимів, минулих і теперішніх. За режиму путіна не може бути воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи геноциду не лише тому, що він відмовляється дотримуватися принципів, установлених у Нюрнберзі, а й тому, що вони негайно легітимізуються нібито актом оборони нібито проти так званих "українських нацистів".

Справжні нацисти, хоч, безумовно, і прагнули приховати існування газових камер, автоматично легітимізували Голокост, заперечуючи належність євреїв до людства. Асад робив те саме з нібито "терористами", щоб змусити свої масові злочини виглядати "законними". Хоч і не порівнювана за інтенсивністю, адміністрація Трампа зробила те саме, ганьбивши Рене Ніколь Гуд та Алекса Претті. Ширше, адміністрація Трампа давно прирівняла нелегальних іммігрантів до злочинців, надаючи своїм агентам не лише право полювати на них, а й застосовувати до них насильство. Коли він переслідує їх, називаючи "сміттям", він також використовує той самий риторичний прийом, що й тоталітарні режими: дегуманізацію. Адже це безпосередньо ставить під сумнів людську особу як таку, є вершиною безморальності. Звісно, Трамп автоматично звільнив путіна від його злочинів без строку давності, бо вони для нього не мають значення. Трактуючи злочин як щось тривіальне, а то й виправдовуючи його, безморальність стає новою формою нібито права – права на безкарність.

Дехто може вважати, що важливість махінацій у частині адміністрації США має інший характер. Насправді це елемент безперервності та взаємозв'язку. Особиста вигода завжди була однією з рушійних сил Дональда Трампа, і він продовжує її переслідувати з моменту вступу до Білого дому, що має небагато прецедентів. Бізнес є одним із ключів до розуміння його відносин та відносин його соратників із росією, країнами Перської затоки, Гренландією та Венесуелою. Він має бути прибутковим не стільки для Сполучених Штатів, скільки для його відданого оточення. Зокрема, у відносинах із Москвою, а також, у дещо іншому сенсі, із Києвом, перспектива прибутку має набагато більше значення, ніж життя українців і виживання України, або навіть нейтралізація росії – насправді, вона, ймовірно, має значення для всього.

Кінцева стадія безморальності в політиці, яка сама по собі призводить до руйнування верховенства права, походить від приватизації держави для особистої вигоди. Коли те, що від неї очікують, стає головним орієнтиром, все підпорядковується цьому, і більше не існує жодного закону. Безморальність тріумфує, коли систематичне розграбування держави та її інститутів стає основним проєктом.

Необхідність захисних заходів: протистояння Сполученим Штатам

Поступово демократичні країни Європи та інших регіонів починають розуміти, що Америка не просто змінилася, а перейшла в інший вимір. Змова Трампа з Москвою, атаки Джей Ді Венса на демократію, незаконне викрадення Мадуро з намірами, що не були спрямовані на відновлення демократії, погрози Гренландії, велика похмура фарса "Ради миру", використання мит як зброї шантажу, не кажучи вже про когнітивні проблеми очільника Білого дому, були не лише серйозними ударами по авторитету США, а й, перед усім, ознаками ворожості, якщо не ворожнечі. Вашингтон тепер регулярно ставлять в один ряд з Москвою, Пекіном, Тегераном і Пхеньяном. НАТО в його нинішньому вигляді перебуває під загрозою, що, звичайно, не означає, що воно мертве, але організацію доведеться радикально переосмислити. У війні росії проти України і проти Європи ми не можемо сподіватися, що Білий дім буде діяти як союзник, але ми цілком можемо серйозно побоюватися, що він перетвориться на супротивника.

Європейські лідери та громадська думка з тривогою спостерігають за тим, що відбувається у Сполучених Штатах. Крім того, що вони тепер вагаються їхати туди на відпочинок і часто на ділові зустрічі, вони бачать Америку, яка не лише стала небезпечнішою, а й відмовилася від своїх ідеалів свободи та справедливості. Вони не без підстав задаються питанням, чи завтра, коли США готуються відсвяткувати 250-ту річницю своєї незалежності, вони залишаться демократією. Вони не можуть не зважати на маніпулювання інформацією, розпочате Вашингтоном, теми та тези якого збігаються з темами та тезами Москви і становлять прямі атаки на європейську демократію. Змова між впливовими особами MAGA та Кремля і європейською крайньою правицею здається добре налагодженою. З цієї точки зору, розформування американського органу, відповідального за боротьбу з іноземним втручанням в інформаційну сферу, виглядає як визнання провини.

Отже, ми маємо краще, більш повне розуміння нового калейдоскопу загроз, які несе Трамп. Але зараз також важливо зрозуміти два елементи: по-перше, те, що це системне завдання, яке починається з внутрішніх елементів і поширюється на всю зовнішню політику США; по-друге, те, що ця загроза може тривати довго, можливо, навіть довше, ніж термін повноважень магната нерухомості, і сьогодні ніхто не може гарантувати, що Америка відновиться, і як саме це відбудеться.

Іноді, у випадку з певними державами, вважається, що в одній сфері може бути опозиція, а в іншій – згода, і це призводить до багатоканальної дипломатії. Щодо інших, деякі довго вірили, що це так, незважаючи на численні попередження, але раптом усвідомлюють, що це не може бути так. Це справедливо для росії сьогодні і буде справедливо для Китаю завтра. Зараз це стосується Вашингтона. Дійсно, стає все складніше не лише знайти будь-яку точку домовленості з Вашингтоном, а й знайти будь-яку сферу, в якій немає протистояння. Ми вступаємо в еру системного протистояння зі Сполученими Штатами, хоча воно все ще залишається мирним.

Ми не можемо виключити можливість того, що завтра Америка перетвориться на явно авторитарний режим, ворожий до прав і свобод, який спрямує всю свою економічну та технологічну потужність на приховану, комерційну та інформаційну боротьбу, що має глобальний характер, проти інших демократій, зокрема європейських. У будь-якому разі, це їхній поточний намір. Якщо американська демократія закінчиться 3 листопада 2026 року, що є реальною можливістю, ця дата також ознаменує початок масштабного наступу проти інших демократій. Сьогодні ніхто не може зробити ставку на неминуче зникнення осі, що пов'язує США та найбільші диктатури світу. Навіть якщо до влади повернуться лідери, віддані свободі та верховенству права, скільки часу їм знадобиться, щоб повернути США на правильний шлях? Одне можна сказати напевно: зв'язок довіри був остаточно розірваний, тому що навіть у цьому сценарії всі будуть усвідомлювати, що Америка може знову впасти в беззаконня та безправ'я.

Саме до цієї нової і тривалої реальності повинні готуватися лідери демократичних країн – Європи, Канади, Японії, Південної Кореї, Австралії та інших. Багато говорилося, і цілком справедливо, про зменшення ризиків, а іноді навіть про розрив зв'язків з Китаєм. Зараз необхідна добре продумана і зріла стратегія зменшення ризиків з боку Вашингтона, і навіть свідомого розриву зв'язків. Це виходить далеко за межі необхідного примирення з божевільним королем.

На цьому етапі я не буду детально зупинятися на всьому, що потрібно зробити спільно. 20 січня 2026 року прем'єр-міністр Канади Марк Карні у своїй ключовій промові в Давосі говорив про цей новий союз, який потрібно створити між малими та середніми державами, повторюючи головну тему книги, яку я опублікував дев'ять місяців тому. Такий новий альянс повинен бути, з одного боку, опозиційним і консервативним, а з іншого – орієнтованим на дії та відданим своїй справі. Він повинен охоплювати практично усі сфери: безпеку та оборону, технології, боротьбу з маніпулюванням інформацією, торгівлю, чисті методи оплати та підтримку демократії та розвитку в усьому світі.

Досить тривалий час ми побоювалися зникнення нашого американського союзника і відмовлялися розглядати це як серйозну можливість. Досить тривалий час ми також побоювалися безладу, спричиненого їхнім безсистемним інтервенціонізмом або, що іноді було ще гірше, їхньою стриманістю, коли навіть обмежені дії з їхнього боку могли б змінити стратегічну ситуацію. Сьогодні ми мусимо підготуватися до того, щоб розглядати їх як довгострокового супротивника. Ми маємо серйозно ставитися не до кінця трансатлантичних зв'язків чи їх простого розриву, а до їх повного перевороту.

Саме тоді, коли запаморочення нас паралізує, ми найбільше ризикуємо впасти.

