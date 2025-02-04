"Зробити або зламати". Без доступу до рідкоземельних елементів безпека Європи опинилася б під серйозною загрозою – Ніколя Тензер

Французький професор та експерт Центру аналізу європейської політики, автор книги "Наша війна. Злочин і забуття" Ніколя Тензер переконує, що без перемоги України та розширення партнерства Європи далі на Центральну Азію, Європа не зможе конкурувати на світовому ринку. І точно не зможе здійснити "зелений перехід". Доля України відіграє вирішальну роль, оскільки вона володіє 10% світових запасів літію.

Стратегія "де-ризикування". Потрібен європейський стрибок

Оскільки послаблення геополітичної напруженості не передбачається, ЄС та його члени повинні боротися за себе, надаючи пріоритет стратегічним партнерствам з багатими на ресурси країнами Центральної Азії та за її межами, пише Ніколя Тензер у виданні Euronews.

8 січня власники Northvolt вирішили продовжити роботу компанії в пошуках фінансового порятунку, як повідомив шведський виробник акумуляторів для електромобілів, який працює над залученням додаткових інвесторів і фінансування протягом найближчих тижнів. Оголосивши про банкрутство в листопаді минулого року, компанія Northvolt, яку колись вважали європейським лідером у виробництві акумуляторів, яскраво продемонструвала крихкість європейської індустрії електромобілів (EV).

Ця вразливість особливо помітна в Німеччині, де субсидії зменшуються, відображає глибші проблеми. Високі ціни продовжують робити електромобілі недоступними для багатьох споживачів, тоді як автовиробники по всьому континенту закривають заводи і скорочують робочі місця.

На противагу цьому, двадцятирічні стратегічні інвестиції Китаю в електромобільну галузь приносять чудові плоди. Більше половини всіх нових автомобілів, що продаються в КНР, – це електромобілі або гібриди, що свідчить про промислове домінування країни та її стратегічну далекоглядність.

Китай безпрецедентними темпами убезпечує свої ланцюги постачання критично важливих мінералів і вже виробляє 60% рідкоземельних металів та переробляє 90% з них. Це домінування надає Пекіну величезний вплив на глобальні ланцюги поставок, якому Європа повинна протидіяти, щоб залишатися конкурентоспроможною.

Європі потрібно зробити величезний стрибок у впровадженні електромобілів, що означає оснащення себе необхідними промисловими потужностями. Для цього Європа також повинна забезпечити собі доступ до сировини, інакше вона не зможе конкурувати на світовому ринку – тим більше, що дедалі наполегливіша зовнішня політика Китаю створює серйозні ризики для поставок, які, якщо вони реалізуються, становитимуть системну небезпеку для значних секторів європейської промисловості.

Саме тут стратегія "де-ризикування", про яку говорила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, набуває свого повного значення. Принаймні диверсифікація та захист джерел походження рідкоземельних елементів є категоричним імперативом з точки зору безпеки, технологій та промисловості. Проте Європа залишається тривожно відсталою, відстаючи від Китаю на два десятиліття.

Перед викликом "зробити або зламати". Монголія як стратегічна можливість

Перед Європою стоїть затяжний подвійний виклик. По-перше, без необхідних рідкоземельних ресурсів і без контролю над усім ланцюжком від видобутку до переробки Європа навряд чи зможе здійснити свій амбітний перехід до "зеленої" економіки.

Існує також питання економічної конкуренції, як з точки зору того, як зелені економіки створюють або руйнують майбутнє, так і з точки зору того, як Брюссель справляється зі значними геостратегічними наслідками.

В умовах зростаючої торгової напруженості як між Сполученими Штатами і Китаєм, так і, ширше, між цими двома країнами і Європою, ЄС варто було б приєднатися до перегонів за Центральну Азію, основне джерело багатьох незамінних рідкоземельних ресурсів.

Монголія надзвичайно залежна від Китаю, куди вона постачає 93% свого експорту. Вона також надзвичайно залежна від росії – іншого шляху цієї країни, що не має виходу до моря, до зовнішнього світу.

Її прийом путіна на початку вересня 2024 року викликав обурення, оскільки вона не поважає зобов'язання країни-учасниці Римського статуту заарештувати особу, на яку видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.

Той факт, що Монголія виставила напоказ свої зобов'язання, підкреслив вплив москви на Улан-Батор у критично важливих питаннях і продемонстрував явну політичну зацікавленість західних демократій у тому, щоб зробити її більш незалежною від ревізіоністських держав росії та Китаю в той час, коли міжнародна система руйнується прискореними темпами, і не обов'язково на користь ЄС.

путін і президент Монголії Ухнаагійн Хурельсух під час церемонії зустрічі на площі Сухбаатар в Улан-Баторі, вересень 2024 року.

Тому ЄС повинен активно позиціонувати себе як надійного партнера для країн, які прагнуть зменшити свою залежність від росії та Китаю. Окрім Монголії, таким прикладом є Казахстан, тому візит президента Франції Еммануеля Макрона до Казахстану та Узбекистану минулого року є кроком у правильному напрямку, але необхідні подальші зусилля для зміцнення цих відносин.

Туреччина також зацікавлена в цих країнах, а європейські країни опиняються в ролі прямого конкурента США, які чітко розуміють цінність значних ресурсів Казахстану. У цій сфері для власної довгострокової безпеки Європі необхідно терміново продемонструвати, що стратегічна автономія не є порожнім звуком.

Геостратегічна реальна політика. Не можна дозволити москві залишитися непокараною

Звісно, те, що станеться з Україною, буде вирішальним у цьому відношенні, враховуючи, що країна володіє рідкоземельними ресурсами на суму понад 11 трильйонів євро і, зокрема, третиною європейських запасів літію, тобто 10% світових ресурсів.

Ба більше, якщо росія вийде непереможеною з розпочатої нею війни, ключові країни Центральної Азії, такі як Монголія, ризикують залишитися назавжди прив'язаними до москви, що в середньостроковій перспективі також зіграє на руку Пекіну, який має незрівнянно більше засобів для зміцнення власної влади і бачить, що його вплив посилюється.

Угода, яка не дозволить Україні повернути всю свою територію і не оголосить покарання за російські злочини, буде сприйнята цими центральноазійськими країнами як ознака слабкості, і вони відвернуться від Європи. Європа, як і вони, програла б з точки зору безпеки.

Напис на стіні – Європа повинна діяти рішуче. Оскільки послаблення геополітичної напруженості не передбачається, а також з приходом до влади, можливо, менш дружньої адміністрації США, ЄС та його члени повинні боротися за себе, надаючи пріоритет стратегічним партнерствам з багатими на ресурси країнами Центральної Азії та за її межами.

Якщо Європа справді прагне бути сильною автономною глобальною силою, здатною очолити "зелений" перехід, вона повинна продемонструвати це прагнення сміливими, скоординованими діями.