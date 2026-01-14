Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США виводять війська з Катару через загрозу удару Ірану

14 січня 2026, 18:33
Фото: з вільних джерел
Водночас уряд Катару заявив, що персонал виводиться з бази "у відповідь на поточну регіональну напруженість".

США почали евакуацію сотень солдатів зі своєї найбільшої авіабази на Близькому Сході Аль-Удейд, яка розташована в Катарі.

Про це повідомляє NBC News.

Неназваний американський чиновник і ще одне джерело розповіли виданню, що військовослужбовців з авіабази переводять на інші об'єкти і в готелі в регіоні. Таким чином їх хочуть убезпечити від можливої загрози в разі, якщо потенційний удар США по Ірану спричинить відповідні дії Тегерана.

Водночас уряд Катару заявив, що персонал виводиться з бази "у відповідь на поточну регіональну напруженість". У заяві катарської влади підкреслюється, що вона вживатиме "всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту своїх громадян і резидентів як пріоритет".

Ще в неділю, 11 січня, іранські офіційні особи заявили, що в разі удару США під загрозою можуть опинитися американські та ізраїльські військові бази в регіоні.

"Військові та морські центри США стануть для нас законними цілями", - сказав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Варто зауважити, що раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв "дуже рішучі заходи" проти Ірану, якщо іранська влада почне страту протестувальників.

