США захопили у Карибському морі шостий танкер із венесуельською нафтою – Reuters

15 січня 2026, 17:16
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Операція відбулась перед зустріччю Трампа та лідерки опозиції Венесуели.

Сполучені Штати захопили у Карибському морі вже шостий нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою. Моторний танкер Veronica затримали напередодні зустрічі президента Дональда Трампа та лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що судно відстежували останні кілька тижнів через те, що воно перевозило венесуельську нафту. Південне командування Збройних сил США підтвердило операцію, заявивши, що затримання відбулось без інцидентів. Там наголосили, що танкер діяв "всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, на які поширюються санкції, у Карибському басейні".

Нагадаємо, Сполучені Штати завершили свій перший продаж венесуельської нафти вартістю 500 мільйонів доларів.

