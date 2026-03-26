США зняли санкції з мінфіну білорусі та кількох білоруських банків
26 березня 2026, 20:53
США 26 березня скасували санкції проти міністерства фінансів білорусі, Банку розвитку білорусі та компанії "білоруськалій", а також деяких пов'язаних із ними організацій.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Як сказано у документі, Управління контролю за іноземними активами (OFAC), яке відповідає за санкції, видає генеральну ліцензію №14 "На здійснення операцій за участю білоруського банку розвитку та реконструкції "Белінвестбанк" та деяких додаткових організацій".
"OFAC також визначило, після консультацій з Державним департаментом США, що обставини більше не виправдовують заборони, накладені на Міністерство фінансів Республіки білорусь та Банк розвитку Республіки білорусь", - сказано у повідомленні.
Також OFAC оновив свій "Список громадян спеціального призначення та заблокованих осіб". Серед іншого, у списку згадується підприємство "білоруськалій" та кілька менших білоруських банків.