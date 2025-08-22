Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США звільнили провідну аналітикиню ЦРУ, пов’язану зі звітом про втручання росії у вибори

22 серпня 2025, 11:24
США звільнили провідну аналітикиню ЦРУ, пов’язану зі звітом про втручання росії у вибори
Фото: з вільного доступу
19 серпня директорка національної розвідки США Тулсі Габбард позбавила її допуску до секретної інформації разом із 36 іншими чинними та колишніми посадовцями.

Національна розвідка США звільнила високопоставлену аналітикиню Центрального розвідувального управління (ЦРУ), яка пропрацювала у розвідці понад 20 років та у 2016 році контролювала підготовку звіту про втручання росії у президентські вибори США.

Про це повідомляє The Economist.

Після роботи провідним офіцером з питань росії та Євразії посадовиця очолила підрозділ, що відповідав за аналітику та операції ЦРУ щодо рф та пострадянського простору.

19 серпня директорка національної розвідки США Тулсі Габбард позбавила її допуску до секретної інформації разом із 36 іншими чинними та колишніми посадовцями. Їх звинувачують у "порушенні присяги Конституції".

The Economist зазначає, що це не перший випадок відкликання допусків як інструменту тиску на експосадовців, і виділяє, що ця аналітикиня разом із двома іншими – Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєн – були серед найвищих за посадою чинних розвідників, усунутих адміністрацією Трампа.

Видання підкреслює, що такі кроки свідчать про загострення протистояння між президентською адміністрацією та американською розвідкою.

Крім того, директорка нацрозвідки видала наказ, який забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та росією з країнами "П’яти очей" – альянсу розвідслужб США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

вибориСШАЦРУросія окупанти

Останні матеріали

Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється