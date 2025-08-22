США звільнили провідну аналітикиню ЦРУ, пов’язану зі звітом про втручання росії у вибори

19 серпня директорка національної розвідки США Тулсі Габбард позбавила її допуску до секретної інформації разом із 36 іншими чинними та колишніми посадовцями.

Національна розвідка США звільнила високопоставлену аналітикиню Центрального розвідувального управління (ЦРУ), яка пропрацювала у розвідці понад 20 років та у 2016 році контролювала підготовку звіту про втручання росії у президентські вибори США.

Про це повідомляє The Economist.

Після роботи провідним офіцером з питань росії та Євразії посадовиця очолила підрозділ, що відповідав за аналітику та операції ЦРУ щодо рф та пострадянського простору.

19 серпня директорка національної розвідки США Тулсі Габбард позбавила її допуску до секретної інформації разом із 36 іншими чинними та колишніми посадовцями. Їх звинувачують у "порушенні присяги Конституції".

The Economist зазначає, що це не перший випадок відкликання допусків як інструменту тиску на експосадовців, і виділяє, що ця аналітикиня разом із двома іншими – Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєн – були серед найвищих за посадою чинних розвідників, усунутих адміністрацією Трампа.

Видання підкреслює, що такі кроки свідчать про загострення протистояння між президентською адміністрацією та американською розвідкою.

Крім того, директорка нацрозвідки видала наказ, який забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та росією з країнами "П’яти очей" – альянсу розвідслужб США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.