Стала відома дата саміту ЄС щодо надання Україні допомоги в розмірі €50 млрд

Мішель анонсував дату саміту ЄС, який відбудеться в лютому 2024 року.

Позачерговий саміт Європейського союзу для схвалення виділення допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро запланований на 1 лютого 2024 року.



Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, на саміті ЄС хочуть узгодити багаторічний бюджет підтримки України до 2027 року.

Мішель уточнив, що для цього необхідно ще трохи часу, щоб переконати Угорщину, яка на саміті 14-15 грудня у Брюсселі заблокувала це рішення. Будапешт також вимагав, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд євро, призначені для Угорщини. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро. Для розморожування інших засобів Угорщини необхідно провести реформи.