Ставка НБУ залишається високою: що це значить для кредитів у 2026 році

Облікова ставка НБУ зафіксована на рівні 15,5% — дізнайтеся, як це вплине на кредит онлайн та кредити для військових наступного року.

У жовтні 2025 року Національний банк України прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це важливий сигнал для економіки — жорстка монетарна політика залишається інструментом стримування інфляції, але вона також матиме вплив на кредити й заощадження українців у 2026 році.

Як це вплине на кредити

При високій обліковій ставці банки змушені платити більше за ресурси, які вони отримують від НБУ. Це означає, що частина цих витрат можуть перекласти на клієнтів:

Кредити (особливо споживчі) можуть стати дорожчими — вищі процентні ставки. Ті, хто потребує грошей швидко, ймовірно, звертатимуться до онлайн сервісів. Наприклад, кредит онлайн через платформи мікрофінансування може здобути популярність, але й умови там можуть бути більш суворими або дорогими. Особливо це може торкатися таких продуктів, як кредити для військових, якщо банки враховують ризики воєнного часу або специфіку доходів позичальників.

Що це означає для заощаджень

З іншого боку, висока облікова ставка створює умови, які можуть зробити гривневі депозити більш привабливими. Якщо банки зможуть запропонувати суттєві відсотки на вклади, це мотивуватиме українців зберігати гроші в гривні. Але одночасно варто враховувати ризики: інфляційні очікування, можливі економічні потрясіння та нестабільність через війну.

На думку голови Національного банку України Андрія Пишного, такий крок зі сторони правління НБУ має позитивно вплинути на фінансову ситуацію в Україні: «Це дасть змогу і далі підтримувати стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань», — підкреслює Пишний.

Коли НБУ може змінити свою позицію

У своєму повідомленні НБУ зазначає, що в майбутньому розглядатиме можливість зниження ставки, якщо ризики інфляції зменшаться. Центральний банк готовий діяти гнучко, але не готовий поспішати, оскільки стабільність гривні та контроль над цінами залишаються для нього пріоритетом.

Поради українцям в 2026 році

Якщо ви думаєте про кредит — ретельно порівнюйте пропозиції й звертайте увагу на загальну вартість (ставка + комісії). Для військових: перевіряйте спеціальні програми — можливо, є пільги або окремі лінійки позик. Для заощаджень: розгляньте гривневі депозити, але диверсифікуйте портфель — інфляція та геополітика можуть змінитися. Слідкуйте за новинами НБУ — рішення центробанку безпосередньо впливають на ставку кредитування й депозитні доходи.

Як зміниться поведінка банків та позичальників у 2026 році

Банки в умовах дорогої ліквідності стають більш обережними в кредитуванні: посилюють скоринг, уважніше перевіряють платоспроможність клієнтів, а ризикові групи отримують доступ до позик лише за підвищеною ставкою. Наприклад, короткострокові споживчі кредити можуть подорожчати, а вимоги до позичальників — зрости.

Тренд на онлайн-кредитування лише посилюватиметься. Це зумовлено як війною, так і загальним переходом банківського сектору в діджитал.

Висновок

Рішення НБУ зберегти ставку на рівні 15,5% формує більш стриманий кредитний ринок у 2026 році. Позики можуть подорожчати, а вимоги до клієнтів — стати жорсткішими. Водночас депозити в гривні мають потенціал до зростання, а українці частіше порівнюватимуть умови перед тим, як оформити позику.