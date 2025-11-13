Стратегічна підтримка США може запобігти ескалації війни в Україні – WP

Нещодавні санкції США проти росії стали першим кроком у правильному напрямку.

Україні терміново необхідні додаткові засоби для зупинення російського наступу на землі та відбиття повітряних атак.

Про це у своїй колонці для The Washington Post написав Рон Вахід — генеральний директор Magellan Investment Holdings та голова правління фірми стратегічної розвідки Arcanum.

Вахід зазначив, що нещодавні санкції США проти росії стали першим кроком у правильному напрямку, але цього недостатньо. За його словами, Вашингтон має просувати процес далі, зокрема запровадивши вторинні санкції, які б зупинили іноземні компанії від купівлі російської нафти.

Водночас експерт застерігає, що надмірний економічний тиск може призвести до ескалації. Тому, на його думку, Заходу потрібно не лише допомагати Україні зберегти суверенітет, а й запропонувати росії варіант виходу з війни.

Як можливе рішення Вахід розглядає делеговану структуру управління Донбасом, за якої окуповані території залишаються під контролем України, але отримують широку місцеву автономію, власну адміністрацію та гарантії безпеки за участі багатонаціональних миротворчих сил. Такий підхід, вважає він, міг би запобігти створенню ще одного "замороженого конфлікту" та водночас відновити територіальну цілісність України.

Аналітик підкреслив, що будь-який компроміс має гарантувати довгострокову стабільність української держави — а це, на його переконання, неможливо без активної участі США. Для цього Києву потрібно провести низку реформ, зокрема надати Сполученим Штатам статус "найбільш сприятливої країни" у торговельно-економічному співробітництві.

"Україна не потребує всіх можливих сучасних систем. Їй потрібна підтримка, яка має стратегічне значення. Правильне поєднання обдуманої військової допомоги, цілеспрямованих санкцій та скоординованої дипломатії може забезпечити позицію України без неконтрольованої ескалації", — підсумував Рон Вахід.