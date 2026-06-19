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Стубб прогнозує ще кілька місяців війни в Україні

19 червня 2026, 16:27
Стубб прогнозує ще кілька місяців війни в Україні
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
За його словами, бойові дії продовжаться, а кремль не прагне прямого зіткнення з Альянсом.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна в Україні може тривати ще кілька місяців, а росія не планує прямої атаки на НАТО.

Про це зазначає фінське видання Hufvudstadsbladet.

Водночас він наголосив, що не вважає ймовірним прямий напад рф на країни Північноатлантичного альянсу.

Коментуючи подібні припущення, зокрема з боку Швеції, Стубб назвав їх помилковими та заявив, що головна мета москви – дестабілізація Європи через гібридні методи впливу. За його словами, йдеться також про інформаційний тиск, який має створювати відчуття неминучої загрози.

Він підкреслив, що не бачить ознак підготовки російської Федерації до атаки на Північноатлантичний альянс і що кремль наразі не прагне прямого військового зіткнення із Заходом.

Окремо президент Фінляндії додав, що навіть у разі поразки у війні росія навряд чи стане демократичною державою – швидше залишиться ізольованою країною з відсталою економікою.

Днями парламент Фінляндії скасував заборону на ядерну зброю на території країни.

 
війнаУкраїнаАлександр Стубб

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