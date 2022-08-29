Створено довідник з виплат тим, хто втратив рідних і постраждав від війни

Він містить рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат та які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти

Фото: rian.com.ua

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