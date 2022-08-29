CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВін містить рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат та які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові актиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Створено довідник з виплат тим, хто втратив рідних і постраждав від війни
Фото: rian.com.ua
В Україні створено довідник із виплат тим, хто втратив рідних або постраждав внаслідок війни Росії. Про це повідомляє пресслужба президента України.
У довіднику зібрано інформацію для різних категорій постраждалих через війну:
- військовослужбовці;
- службовців ДСНС;
- особи, які постраждали під час АТО, ООС, воєнного стану;
- діти, які постраждали внаслідок воєнних дій;
- працівники;
- медики;
- журналісти;
- волонтери;
- службовці;
- цивільні особи.
Довідник містить рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат та які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.
Інформація у довіднику постійно оновлюватиметься при появі змін у законодавстві.
Довідник доступний за посиланням.
Як раніше повідомлялось, внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня 2022 р. але не отримали допомогу, зможуть додатково звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.
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29 08 2022 17:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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