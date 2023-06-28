Суд росії подвоїв штраф Google через блокування YouTube

Через те, що компанія не стала сплачувати штраф, виписаний антимонопольним відомством росії раніше, його розмір збільшили в 2 рази.

Російський суд оштрафував американську корпорацію Google на ₽4 млрд за несплату раніше призначеного штрафу.

Про це Федеральна антимонопольна служба написала в Telegram-каналі.

Мова йде про несплаченний штраф у розмірі ₽2 млрд, який антимонопольна служба призначила компанії ще в липні минулого року за статтею "про зловживання домінуючим становищем на ринку".

За версією Федеральної антимонопольної служби, Google використала домінуюче становище відеохостингу YouTube на ринку та встановила непрозорі, необ'єктивні і непередбачувані правила, пов'язані з формуванням, призупиненням, блокуванням облікових записів та зверненням контенту користувачів на відеосервісі YouTube.

"Це призвело до раптових блокувань та видалення облікових записів користувачів без попередження та обґрунтування дій, що обмежує інтереси користувачів та обмежує конкуренцію на суміжних ринках", - йдеться в дописі.

Google намагалася оскаржити його, але суди прийняли сторону антимонопольної служби.

Так як штраф так і не було виплачено, суд вирішив, що Google має додатково заплатити подвійну суму стягнення - ще ₽4 млрд.

Якщо Google і цього разу не сплатить штраф протягом 60 днів з моменту набрання чинності ухвалою суду, матеріали справи знову направлять до суду.