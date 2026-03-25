Сили оборони уразили російський криголам "Пурга" в Ленінградській області

25 березня 2026, 13:35
Сили оборони уразили російський криголам
Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.
Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російський окупантів.
 
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
 
а попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації", - йдеться в повідомленні.
 
У Генштабі зазначили, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.
 
Нагадаємо, що у ніч проти 25 березня безпілотники атакували Ленінградську область рф. Зокрема, загорівся порт Усть-Луга, через який москва здійснює експорт енергоресурсів за допомогою "тіньового флоту".
 
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
