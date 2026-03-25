Сили оборони уразили російський криголам "Пурга" в Ленінградській області
25 березня 2026, 13:35
Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.
Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російський окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 березня безпілотники атакували Ленінградську область рф. Зокрема, загорівся порт Усть-Луга, через який москва здійснює експорт енергоресурсів за допомогою "тіньового флоту".