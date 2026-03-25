Сили оборони уразили російський криголам "Пурга" в Ленінградській області

Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російський окупантів.

"За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.