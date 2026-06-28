Сили оборони уразили залізничний міст у Криму

росіяни використовують його для перекидання своїх військ.

У ніч проти 28 червня Сили оборони України вдарили по залізничному мосту в районі Ічок у Криму.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначається, залізничний міст у районі Ічок у Криму окупанти використовували для перекидання військ та їхнього забезпечення. Крім того, уражено склад боєприпасів росіян у районі Амвросіївки Донецької області.

У Генштабі також підтвердили влучання в нафтопереробний завод "Слов’янський" у Краснодарському краї рф, на якому сталася пожежа, а також НПЗ у Ярославлі – він є одним із найбільших НПЗ в росії, а його проєктна потужність становить 15 мільйонів тонн нафти на рік.