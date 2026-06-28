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Сили оборони уразили залізничний міст у Криму

28 червня 2026, 16:18
Сили оборони уразили залізничний міст у Криму
росіяни використовують його для перекидання своїх військ.
У ніч проти 28 червня Сили оборони України вдарили по залізничному мосту в районі Ічок у Криму.
 
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
 
Як зазначається, залізничний міст у районі Ічок у Криму окупанти використовували для перекидання військ та їхнього забезпечення. Крім того, уражено склад боєприпасів росіян у районі Амвросіївки Донецької області.
 
У Генштабі також підтвердили влучання в нафтопереробний завод "Слов’янський" у Краснодарському краї рф, на якому сталася пожежа, а також НПЗ у Ярославлі – він є одним із найбільших НПЗ в росії, а його проєктна потужність становить 15 мільйонів тонн нафти на рік.
 
Військові також підтвердили влучання українських ракет у три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді із займанням та частковим руйнуванням у двох цехах. По ньому вдарили українські ракети "Фламінго".
 
Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян.

 

Кримвійна в Україніросія окупанти

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