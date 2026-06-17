Сили оборони вдарили по підсанкційному танкеру тіньового флоту рф

Атаковано також мости через Північнокримський канал та пункти управління БпЛА на кількох напрямках.

Сили оборони 16 червня та в ніч проти 17 червня вдарили по танкеру Fina тіньового флоту росії в акваторії Чорного моря.

Про це повідомили в Генштабі.

Проти танкера запроваджені санкції ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Довжина судна становить 244,6 метра, внутрішній об'єм усіх приміщень, 62 002 тонни.

Окрім того, українські військові поцілили в автомобільний міст через Північнокримський канал у районі Ставків та автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області. У районі Великої Новосілки Донецької області підрозділи вдарили по командно-спостережному пункту, а також по пунктах управління БпЛА в Запорізькій, Донецькій областях, Олешках на Херсонщині, Маліївці на Дніпропетровщині та Коров'яковці й Кучерові Курської області в росії.

Нагадаємо, вранці 16 червня українські війська також атакували нафтопереробний завод у московському регіоні за 500 км від кордону.