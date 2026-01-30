Сирський зустрівся з керівництвом військових частин, які виконують бойові завдання на фронті

Вони детально розглянули оперативну обстановку, узагальнили практичний досвід на війні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. За його словами, вони детально розглянули оперативну обстановку, узагальнили практичний досвід на фронті.

Про це він написав у Facebook.