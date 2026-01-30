Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сирський зустрівся з керівництвом військових частин, які виконують бойові завдання на фронті

30 січня 2026, 18:33
Сирський зустрівся з керівництвом військових частин, які виконують бойові завдання на фронті
Фото Міністерства оборони України
Вони детально розглянули оперативну обстановку, узагальнили практичний досвід на війні.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. За його словами, вони детально розглянули оперативну обстановку, узагальнили практичний досвід на фронті. 
 
Про це він написав у Facebook.
 
"Окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях. З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу", - розповів головком.
 
Сирський також відзначив військовослужбовців нагородами: вони отримали нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест “Військова честь”".

 

війна в Україніросія окупанти

