Таїланд і Камбоджа зробили крок до миру: підписано угоду про врегулювання
У четвер, 7 серпня, Таїланд і Камбоджа підписали 13-пунктову угоду, спрямовану на деескалацію напруженості на спільному кордоні. Домовленостей досягнули під час переговорів у Куала-Лумпурі.
Відповідну заяву опублікував уряд Таїланду в соцмережі X (Twitter).
Засідання міжурядового комітету завершилося підписанням протоколів, що мають на меті врегулювання конфлікту та відновлення миру в прикордонному регіоні.
"Представники обох країн підписали протоколи, спрямовані на врегулювання напруженості на кордоні та відновлення миру на прикордонній території", - йдеться у заяві.
Сторони погодилися на дотримання режиму припинення вогню та взаємні кроки з деескалації ситуації відповідно до положень підписаної угоди.
Ще 24 липня Камбоджа заявила про сутички на кордоні з Таїландом.