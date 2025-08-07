Таїланд і Камбоджа зробили крок до миру: підписано угоду про врегулювання

Угода складається із 13 пунктів і передбачає припинення вогню та деескалацію напруженості на спільному кордоні.

У четвер, 7 серпня, Таїланд і Камбоджа підписали 13-пунктову угоду, спрямовану на деескалацію напруженості на спільному кордоні. Домовленостей досягнули під час переговорів у Куала-Лумпурі.

Відповідну заяву опублікував уряд Таїланду в соцмережі X (Twitter).

Засідання міжурядового комітету завершилося підписанням протоколів, що мають на меті врегулювання конфлікту та відновлення миру в прикордонному регіоні.

"Представники обох країн підписали протоколи, спрямовані на врегулювання напруженості на кордоні та відновлення миру на прикордонній території", - йдеться у заяві.

Сторони погодилися на дотримання режиму припинення вогню та взаємні кроки з деескалації ситуації відповідно до положень підписаної угоди.