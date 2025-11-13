Танкери росії можуть стати платформами для запуску дронів – комісар ЄС

Не виключено, що росіяни вербували або здійснювати тиск на європейські кримінальні групи для організації провокацій з дронами.

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наголосив, що "тіньовий флот" росії представляє цілий пул загроз для Європи, адже його кораблів можуть перевозити зброю і з них можуть запускати дрони по європейських країнах.

Про це повідомляє Liga.net.

Це перетворює танкери на "плавучі платформи для запуску БпЛА". За таких умов весь європейський морський простір є потенційною зоною ризику.

Також судна флоту можуть доставляти воєнізовані елементи та брати участь у зборі розвідувальної інформації, припустив керівник програми безпеки та стійкості до криз Міжнародного центру оборонних досліджень Марек Кохв. Він вважає, що початкове завдання флоту, яке полягає у перевезенні вантажів для обходу санкцій — це лише один з видів його діяльності.

"Ми вже спостерігали, що такі судна можуть пошкоджувати критично важливу підводну інфраструктуру. Запуск БпЛА з їхніх палуб є дуже правдоподібним... Це пряма і чітка загроза для всіх морських держав ЄС", — погоджується він з Кубілюсом.

Для реалізації провокацій за допомогою дронів проти європейських країн росіяни могли завербувати або здійснити тиск на кримінальні групи усередині Євросоюзу та за його межами, наголошує депутат Європарламенту Воутер Беке. Це дозволяє кремлю заперечити власну причетність, однак, з огляду на складність деяких з інцидентів, це може бути організовано і на більш централізованому рівні.