Танкери вивантажують російську нафту в портах ЄС попри заборону – Greenpeace

Загалом було помічено 15 танкерів "тіньового флоту".

Судна з російською нафтою вже кілька тижнів прямують безпосередньо до портів країн Євросоюзу.

Про це йдеться у дослідженнях Greenpeace.

Згідно з ними, судна завантажують сиру нафту в російських портах Балтійського моря і за даними GPS, танкери попрямували безпосередньо до портів Європейського Союзу, аби відкачувати там сиру нафту.

Це порушує діючи санкції Євросоюзу, адже транспортування російської сирої нафти морським транспортом до ЄС заборонено з березня 2023 року.

В транспортуванні були задіяні судна грецьких судноплавних компаній, частина з яких входить до складу "тіньового флоту" - танкери, яких підозрюють у допомозі рф в обході санкцій.

Дослідники Greenpeace за допомогою супутниковим знімкам виявили близько 15 танкерів з липня цього року, які прямували безпосередньо до європейських портів з російських портів Балтійського моря Приморськ, Усть-Луга і Новоросійського нафтового порту на Чорному морі.

Осаду кораблів показало, що судна залишили російські нафтові порти повні і важко завантажені, а після прибуття в порти призначення осаду танкерів поменшало на кілька метрів, що є доказом того, що кораблі були повністю або частково відкачані. Кожен із танкерів довжиною близько 250 метрів може перевозити понад 150 млн літрів сирої нафти.

В Greenpeace пишуть, що експорт нафти з рф застарілими танкерами ставить під загрозу німецьке узбережжя Балтійського моря, адже є великий ризик розливу нафти.

Після введених санкцій росія почала відправляти більше сирої нафти морськими суднами, але пакет санкцій з боку країн "Великої сімки" забороняє західним судноплавним компаніям та компаніям зі страхування судів брати участь в експорті російської нафти вартістю понад 60 доларів за барель. кремль оминає ці санкції, використовуючи для експорту суду інших судноплавних компаній із іншим страховкою.

Кораблі так званого "тіньового флоту" найчастіше старі і перебувають у поганому стані.

Так, вантажне судно "Рубін", у якого було пошкоджено корпус, вже кілька днів блукає біля південного узбережжя Норвегії. Він завантажив вибухонебезпечний вантаж із 20 тисячами тонн аміачної селітри. Тому кілька європейських портів відмовляють судам у заході. Мальта дозволила судну увійти.